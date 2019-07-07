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Алексей Калюжный: «Пошел бы в «Динамо»? Конечно»

08.07.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский хоккеист, а теперь тренер «Юности» Алексей Калюжный поблагодарил клуб за приглашение.

- Вас не звали в «Динамо»? 

– Таких предложений не было

- А если бы было предложение, то пошли бы?

– Конечно. Знаете, я благодарен «Юности» за это приглашение. Это для меня такой шаг, у меня есть возможность что-то пробовать, экспериментировать. Я не нахожусь под таким давлением, под которым я мог бы быть в «Динамо». Есть возможность совершать те ошибки, которые в любом случае будут, – сказал Калюжный.
 
 
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Известный белорусский хоккеист, а теперь тренер «Юности» Алексей Калюжный поблагодарил клуб за приглашение.
 
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