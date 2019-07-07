Алексей Калюжный: «Пошел бы в «Динамо»? Конечно»

- Вас не звали в «Динамо»?





– Таких предложений не было





- А если бы было предложение, то пошли бы?





– Конечно. Знаете, я благодарен «Юности» за это приглашение. Это для меня такой шаг, у меня есть возможность что-то пробовать, экспериментировать. Я не нахожусь под таким давлением, под которым я мог бы быть в «Динамо». Есть возможность совершать те ошибки, которые в любом случае будут, – сказал Калюжный.



