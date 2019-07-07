Беларусь начинает экспорт бычьей спермы от мясных пород

рассказал в интервью программе «Главный эфир» беларусского телевидения заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Беларусь начинает экспорт племенной продукции скота мясных пород. Речь идет, как о племенных животных, так и бычьей сперме,в интервью программе «Главный эфир» беларусского телевидения заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

«Что хочется сказать, что мы работаем со спермопродукцией нашей. У нас уже заключены договора и начались поставки в Казахстан, в Узбекистан. Вот у нас сейчас делегация прилетела из Монголии нашего главка животноводства: заключили договора на поставки спермопродукции от мясных пород в Монголию», — сказал он.





По словам Игоря Брыло, поголовье мясных пород КРС в стране уже достигло 60 тыс. голов, в том числе содержится 28 тыс. коров. Хозяйствам, занимающимся мясным скотоводством оказывается государственная поддержка в рамках программы развития агробизнеса.





«Наш скот стал востребованным за пределами нашей республики и вот уже в этом году мы активно начали продавать этот скот и поставлять на экспорт. Основные направления у нас, конечно, это Российская Федерация, Грузия, Казахстан, куда мы уже сейчас поставляем. И на общую сумму уже где-то порядка полумиллиона долларов с начала года. Мы планируем до конца года выйти, экспортировать нашего такого племенного скота в районе 2 млн долларов», — сказал Игорь Брыло.





Аграрии поставляют и премиальную говядину от скота мясных пород. Замминистра отметил, что таких животных выращивают без применение гормональных, стимулирующих препаратов, антибиотиков. Конечно, такое мясо получается дороже, чем обычная говядина.





«В стране первые шаги, платформа развития мясного скотоводства заложена, и мы ежегодно увеличиваем и объемы производства этого мяса. Мы в прошлом году переработали практически более 3 тыс. т такого мяса, а это был только внутренний рынок. Но сейчас еще хочу повториться, что очень важное направление это экспорт», — добавил Игорь Брыло.



