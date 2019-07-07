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Зачем Беларуси безвиз с офшорами?

08.07.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отечественная дипломатия добилась очередной победы. Опубликовано соглашение между правительствами Беларуси и Федерации Сент-Китс и Невис о взаимной отмене виз. Вероятно, «безвиз» с этим далеким государством, состоящим из двух островков в Карибском море, будет очень полезен белорусам.

Зачем Беларуси безвиз с офшорами?
Говорят, пляжи там великолепные и погода круглый год прекрасная. К тому же Сент-Китс и Невис — наш важный экономический партнер. В Беларуси даже имеется одно совместное предприятие с капиталом из этой страны с солидным уставным фондом $859,4 тыс.

До недавних пор Сент-Китс и Невис числился откровенным офшором. Никаких налогов там нет, данные об отчетности и собственниках не раскрывались. За $200 госпошлины плюс небольшая комиссия любой желающий мог открыть там фирму и использовать для любых надобностей.

Впрочем, Беларусь соглашение AEOI не подписывала. Вероятно, нашим компетентным органам неинтересно, что творят наши же граждане на дальних берегах. Правда, большинство из них, включая Сент-Китс и Невис, числятся в списке юрисдикций, утвержденном Указом от 25.05.2006 № 353, операции с резидентами которых облагаются у нас 10-процентным офшорным сбором.


Однако на офшорах белорусское государство «зарабатывает» довольно скромно. К примеру, в прошлом году в бюджет поступило всего 3,8 млн рублей офшорного сбора. Для сравнения, в 2016-м удалось собрать всего 2,3 млн, а в 2017-м — 2,5 млн рублей. «Уплывает» из страны через офшоры, по оценкам международных организаций, во много раз больше. Возможно, «безвиз» этому будет только способствовать.

Помимо Сент-Китс и Невис, гражданам Беларуси обеспечен «безвиз» еще в два офшора — Сейшельские острова и Сент-Винсент и Гренадины. 
 
 
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Отечественная дипломатия добилась очередной победы. Опубликовано соглашение между правительствами Беларуси и Федерации Сент-Китс и Невис о взаимной отмене виз....
 
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