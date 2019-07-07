- Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные, -- признался он.





Армен Саркисян, в частности, пробовал кефир, сметану и творог.





Также президент Армении заметил, что в Беларуси производят высококачественную говядину.





Так что мне кажется, что мы можем сотрудничать , Беларусь и Армения. Армения может помочь Беларуси не только в импорте, то есть покупая продукты для внутреннего рынка, который является 3,5-миллионным, но она может через Армению идти дальше. То есть мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот.