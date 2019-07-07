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Президенту Армении понравилась белорусская "молочка"

08.07.2019 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом президент Армении Армен Саркисян рассказал в интервью телеканалу СТВ.

- Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные, -- признался он.

Армен Саркисян, в частности, пробовал кефир, сметану и творог.

Также президент Армении заметил, что в Беларуси производят высококачественную говядину.

Так что мне кажется, что мы можем сотрудничать , Беларусь и Армения. Армения может помочь Беларуси не только в импорте, то есть покупая продукты для внутреннего рынка, который является 3,5-миллионным, но она может через Армению идти дальше. То есть мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот.
 
 
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Об этом президент Армении Армен Саркисян рассказал в интервью телеканалу СТВ.
 
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