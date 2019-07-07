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Рынок поддельного люкса растет и мигрирует в онлайн

08.07.2019 09:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Рынок поддельного люкса растет и мигрирует в онлайн

фото: womansecreti.ru

В условиях падения доходов населения продажи реплик модных брендов в высоком ценовом сегменте растут и будут продолжать, причем продавцы подделок мигрируют в онлайн. В России, к примеру, рынок подделок уже превышает рынок оригинального люкса.

В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж. В России же объем торговли контрафактным люксом и вовсе может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рынка реплик люксовых модных брендов в fashion-ритейле, подготовленной компанией Brandmonitor (специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом).

До этого подобных исследований не было. По подсчетам Brandmonitor, в России в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%. Проблема стоит остро не только в России: в мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж.

В Brandmonitor ожидают, что торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн. Логистика активно развивается, становится больше способов доставки товаров — распространение контрафакта в таких условиях сложнее контролировать, отмечают там. При этом, указывают в компании, вырастет доля продаж через соцсети и мессенджеры.

 
 
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В условиях падения доходов населения продажи реплик модных брендов в высоком ценовом сегменте растут и будут продолжать, причем продавцы подделок мигрируют в...
 
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