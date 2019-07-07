Смертельное ДТП под Белоозерском: погибли трое детей и двое взрослых

Транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал. В результате ДТП трое детей, а также мужчина и женщина, находившиеся в машине, скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.
Всего в авто ехали 10 человек.
Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.
Назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели. Работу следственно-оперативной группы координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль.
Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь.