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Смертельное ДТП под Белоозерском: погибли трое детей и двое взрослых

08.07.2019 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Смертельное ДТП под Белоозерском: погибли трое детей и двое взрослых
Следственный комитет РБ

Транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал. В результате ДТП трое детей, а также мужчина и женщина, находившиеся в машине, скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали. 

Всего в авто ехали 10 человек.

Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета. 

Назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели. Работу следственно-оперативной группы координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль. 

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь. 

Смертельное ДТП под Белоозерском: погибли трое детей и двое взрослых
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