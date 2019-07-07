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Страшное ДТП в Березовском районе: погибло пять человек, водитель был пьян

08.07.2019 09:33 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Под Белоозерском 7 июля произошло страшное ДТП: автомобиль, в котором было 10 человек, съехал в мелиоративный канал. На месте погибли пять человек, из них трое - дети.

Как сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале, 31-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL: авто опрокинулось в мелиоративный канал. В автомобиле на момент ДТП находилось 10 человек. 

На месте погибли пять человек, мужчина и женщина, а также дети: девятилетние мальчик и девочка, и четырехлетняя девочка. Остальные пассажиры, в том числе, сам воитель, не пострадали. 

Следственный комитет сообщает, что мужчину-водителя задержали, по результатам освидетельствования у него зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Согласно данной части статьи, водителю грозит лишение  свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
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Под Белоозерском 7 июля произошло страшное ДТП: автомобиль, в котором было 10 человек, съехал в мелиоративный канал. На месте погибли пять человек, из них трое - дети.
 
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