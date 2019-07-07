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В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере 29 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Индии,
Авария произошла утром 8 июня в штате Уттар-Прадеш, когда автобус следовал из Лакхнау в Дели. На скоростной автомагистрали Ямуна он съехал с дороги и упал в канал. Всего в автобусе было 46 человек. 17 пассажиров получили ранения, их доставили в больницу.
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Авария произошла утром 8 июня в штате Уттар-Прадеш, когда автобус следовал из Лакхнау в Дели.
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