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В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек

08.07.2019 09:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 29 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Индии, сообщает NDTV со ссылкой на полицию.

Авария произошла утром 8 июня в штате Уттар-Прадеш, когда автобус следовал из Лакхнау в Дели. На скоростной автомагистрали Ямуна он съехал с дороги и упал в канал. Всего в автобусе было 46 человек. 17 пассажиров получили ранения, их доставили в больницу.

 
 
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Авария произошла утром 8 июня в штате Уттар-Прадеш, когда автобус следовал из Лакхнау в Дели.
 
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