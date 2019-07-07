В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 29 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Индии, сообщает NDTV со ссылкой на полицию.

यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह हुई बस दुर्घटना में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते है तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए गए तथा घायलों को अस्पताल भेजा गया है। pic.twitter.com/tt14NIZtgk — AGRA POLICE (@agrapolice) 8 июля 2019 г.

Авария произошла утром 8 июня в штате Уттар-Прадеш, когда автобус следовал из Лакхнау в Дели. На скоростной автомагистрали Ямуна он съехал с дороги и упал в канал. Всего в автобусе было 46 человек. 17 пассажиров получили ранения, их доставили в больницу.