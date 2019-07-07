Терминал такси появится возле аэропорта Минска

24 июля пройдет открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды открытой площадки с покрытием на территории Национального аэропорта Минск под размещение терминала такси.

Победитель аукциона обязан соответствовать установленным законом требованиям к диспетчеру такси. Он обеспечит функционирование объекта исключительно по целевому назначению в качестве терминала такси и будет заключать договоры на использование терминала с перевозчиками на условиях технологии РУП "Национальный аэропорт Минск".