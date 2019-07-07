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Терминал такси появится возле аэропорта Минска
08.07.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
24 июля пройдет открытый
Победитель аукциона обязан соответствовать установленным законом требованиям к диспетчеру такси. Он обеспечит функционирование объекта исключительно по целевому назначению в качестве терминала такси и будет заключать договоры на использование терминала с перевозчиками на условиях технологии РУП "Национальный аэропорт Минск".
Кроме того, победителю аукциона предстоит за счет собственных средств и без последующей компенсации затрат разработать, согласовать и утвердить проект на снабжение объекта электроэнергией.
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Об этом сообщается на сайте Минского городского центра недвижимости.
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