ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Терминал такси появится возле аэропорта Минска

08.07.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Терминал такси появится возле аэропорта Минска
Фото из открытых источников

24 июля пройдет открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды открытой площадки с покрытием на территории Национального аэропорта Минск под размещение терминала такси.

Победитель аукциона обязан соответствовать установленным законом требованиям к диспетчеру такси. Он обеспечит функционирование объекта исключительно по целевому назначению в качестве терминала такси и будет заключать договоры на использование терминала с перевозчиками на условиях технологии РУП "Национальный аэропорт Минск".

Кроме того, победителю аукциона предстоит за счет собственных средств и без последующей компенсации затрат разработать, согласовать и утвердить проект на снабжение объекта электроэнергией. 

Терминал такси появится возле аэропорта Минска
В Бресте в ДТП с такси пострадала 17-летняя велосипедистка
Подробнее

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщается на сайте Минского городского центра недвижимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика