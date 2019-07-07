Товары для жизни оптом: лучшие бренды, разумные цены

Сегодня « Белбогемия » сотрудничает с крупнейшими поставщиками-производителями хозяйственных, кухонных товаров и сувениров из Италии, Чехии и Германии, Турции, Японии и Китая, Бразилии, Индии, России и других стран.

Компания выступает в качестве официального дистрибьютора многих брендов, а также является эксклюзивным поставщиком посуды.

«Белбогемия» торгует хозяйственными товарами и под собственными брендами: HOME LINE, «Моя линия», «Шашлычок».

Сотрудничество с компанией

Клиентом «Белбогемии» может стать любой. Для сотрудничества необходимо зарегистрироваться на сайте компании. Авторизованным пользователям доступна информация о ценах, оформление заказов онлайн и другие функции.

Минимальная сумма заказа – 300 BYN с НДС.

«Белбогемия» сотрудничает с мелкооптовыми клиентами, сетевыми магазинами, супермаркетами, гипермаркетами и другими предприятиями торговли. Среди клиентов:

сети гипермаркетов Green, «Простор», «ГИППО», «КОРОНА», BIGZZ;

сети супермаркетов «Виталюр», «Алми», MARTINN, «Белмаркет», «Соседи»;

ЦУМ, ГУМ, ТД «На Немиге», универмаг «Беларусь»;

«ОМА», «Материк», «Миля», «Строймаркет KSK», «Садовый мир», «Уютерра», «Гемма», Amigi, другие торговые предприятия и интернет-магазины.

Ассортимент продукции

«Белбогемия» предлагает большой ассортимент ходовой продукции разных направлений. Часть товара составляют известные бренды: Tramontina, Banquet, QuickPack, Crystalite, OLAFF, RONA, Tontarelli, Luminarc, «Мартика», «Опытный стекольный завод», «Добрыя рэчы» и другие торговые марки.

Клиентам компании доступны для заказов следующие категории продукции:

· Столовая посуда

В модельном ряду представлены тарелки, чашки, кружки, салатники, миски, блюда, менажницы, креманки. В большом ассортименте наборы для завтрака, суши, подставки для фруктов, яиц, чайные пары и кофейные наборы.

В каталоге «Белбогемия» есть все необходимое для хранения специй, солонки, сахарницы, сливочники, соусники.

На выбор также представлено питьевое стекло, серии посуды из керамики, фарфора, столовые приборы и посуда из бамбукового волокна.

· Посуда для приготовления пищи

В этом разделе можно найти надежные и качественные сковороды, кастрюли, сотейники.

В каталоге представлена и посуда из жаропрочного стекла, а также изделия для запекания блюд в духовке.

· Кухонные инструменты

Чтобы процесс приготовления пищи стал еще быстрее и удобнее, «Белбогемия» предлагает в большом ассортименте ножевые изделия, разделочные доски, дуршлаги, сита, терки.

В модельном ряду можно найти все необходимое для приготовления кондитерских изделий, равиоли, пельменей и других разнообразных блюд.

· Хранение продуктов

Для правильного и безопасного хранения продуктов в каталоге есть емкости для еды, различные виды лотков, контейнеров, хлебницы, банки для сыпучих и жидких продуктов.

Посуда для хранения представлена термосами, туристическими кружками и прищепками для пакетов.

Модельный ряд продукции также дополняют такие категории товаров, как:

галантерея;

все для сада, огорода и дачи;

зоотовары;

товары для детей;

все для отдыха на природе и спорта;

сувенирная продукция, включая тематическую (Пасха, Новый год, 8 Марта, 23 февраля);

хозтовары для ванной комнаты, туалета, стирки и сушки белья, хранения вещей;

продукция для ухода за комнатными растениями (цветочные горшки, кашпо, лейки, подставки, пульверизаторы, украшения).

Представленные товары отличаются высоким качеством, соответствуют европейским стандартам безопасности, имеют необходимые сертификаты.

Преимущества сотрудничества с «Белбогемия»

· Акции, скидки и выгодные предложения для постоянных и новых клиентов. Тотальная распродажа товаров по привлекательной цене.

· Огромный выбор сертифицированной продукции.

· Прямые поставки с заводов-производителей. Известные торговые марки.

· Бесплатная доставка. Регион – вся Беларусь.

· Персональный менеджер. Ведения заказа клиента от оформления до доставки. Полное документальное сопровождение.

Деятельность компании направлена на успех своих клиентов и полное удовлетворение запросов белорусских потребителей.

«Белбогемия» готова к длительному и плодотворному сотрудничеству с вами!

*на правах рекламы.