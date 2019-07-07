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Товары для жизни оптом: лучшие бренды, разумные цены
08.07.2019 09:31 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сегодня «
Компания выступает в качестве официального дистрибьютора многих брендов, а также является эксклюзивным поставщиком посуды.
«Белбогемия» торгует хозяйственными товарами и под собственными брендами: HOME LINE, «Моя линия», «Шашлычок».
Сотрудничество с компанией
Клиентом «Белбогемии» может стать любой. Для сотрудничества необходимо
Минимальная сумма заказа – 300 BYN с НДС.
«Белбогемия» сотрудничает с мелкооптовыми клиентами, сетевыми магазинами, супермаркетами, гипермаркетами и другими предприятиями торговли. Среди клиентов:
Ассортимент продукции
«Белбогемия» предлагает большой ассортимент ходовой продукции разных направлений. Часть товара составляют известные бренды: Tramontina, Banquet, QuickPack, Crystalite, OLAFF, RONA, Tontarelli, Luminarc, «Мартика», «Опытный стекольный завод», «Добрыя рэчы» и другие торговые марки.
Клиентам компании доступны для заказов следующие категории продукции:
· Столовая посуда
В модельном ряду представлены тарелки, чашки, кружки, салатники, миски, блюда, менажницы, креманки. В большом ассортименте наборы для завтрака, суши, подставки для фруктов, яиц, чайные пары и кофейные наборы.
В каталоге «Белбогемия» есть все необходимое для хранения специй, солонки, сахарницы, сливочники, соусники.
На выбор также представлено питьевое стекло, серии посуды из керамики, фарфора, столовые приборы и посуда из бамбукового волокна.
· Посуда для приготовления пищи
В этом разделе можно найти надежные и качественные сковороды, кастрюли, сотейники.
В каталоге представлена и посуда из жаропрочного стекла, а также изделия для запекания блюд в духовке.
· Кухонные инструменты
Чтобы процесс приготовления пищи стал еще быстрее и удобнее, «Белбогемия» предлагает в большом ассортименте ножевые изделия, разделочные доски, дуршлаги, сита, терки.
В модельном ряду можно найти все необходимое для приготовления кондитерских изделий, равиоли, пельменей и других разнообразных блюд.
· Хранение продуктов
Для правильного и безопасного хранения продуктов в каталоге есть емкости для еды, различные виды лотков, контейнеров, хлебницы, банки для сыпучих и жидких продуктов.
Посуда для хранения представлена термосами, туристическими кружками и прищепками для пакетов.
Модельный ряд продукции также дополняют такие категории товаров, как:
Представленные товары отличаются высоким качеством, соответствуют европейским стандартам безопасности, имеют необходимые сертификаты.
Преимущества сотрудничества с «Белбогемия»
· Акции, скидки и выгодные предложения для постоянных и новых клиентов.
· Огромный выбор сертифицированной продукции.
· Прямые поставки с заводов-производителей. Известные торговые марки.
· Бесплатная доставка. Регион – вся Беларусь.
· Персональный менеджер. Ведения заказа клиента от оформления до доставки. Полное документальное сопровождение.
Деятельность компании направлена на успех своих клиентов и полное удовлетворение запросов белорусских потребителей.
«Белбогемия» готова к длительному и плодотворному сотрудничеству с вами!
*на правах рекламы.
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ИООО «Белбогемия» работает в сфере оптовых продаж непродовольственных товаров с 1994 года. Свою деятельность компания начинала с поставки высококачественной...
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