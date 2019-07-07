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Временное отключение горячей воды

08.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Согласно плана подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 2019-2020 гг., и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Республики Беларусь», с 8 по 18 июля 2019 года будут проводиться испытания трубопроводов тепловых сетей от Западной мини-ТЭЦ на гидравлическую плотность и механическую прочность, устранение дефектов и профилактические работы.

  На время испытаний руководителям предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученного и проинструктированного персонала за трубопроводами тепловых сетей и оборудованием, находящемся на их балансе.

  Пинские тепловые сети предупреждают население города, что во время испытаний находиться вблизи теплотрасс надземной прокладки опасно.

  При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просьба немедленно сообщить по телефону 32-33-20.

  С 00 ч 00 мин 8 июля 2019 года прекращается подача потребителям тепловой энергии от Западной мини-ТЭЦ на нужды горячего водоснабжения (районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к городской больнице), Солнечной, Парковой, Клещева, Рокоссовского, Студенческой, Технической, и пр-т Жолтовского).

  Пинские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные временные неудобства.


  Пинский горисполком

 
 
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  Согласно плана подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 2019-2020 гг., и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей...
 
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