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Штормовое предупреждение: сегодня в Беларуси – сильный ветер и грозы
08.07.2019 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbtoday.ru
В дневные часы 8 июля местами по республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В целом по стране ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха – 18-22 градуса. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с. В Гродно порывы могут достигать 15-18 м/c/ На градус теплее будет в Бресте, Витебске и Могилеве.
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В дневные часы 8 июля местами по республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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