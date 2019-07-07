Штормовое предупреждение: сегодня в Беларуси – сильный ветер и грозы

Источник материала: Ежедневник



фото: rbtoday.ru

В дневные часы 8 июля местами по республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В целом по стране ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха – 18-22 градуса. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с. В Гродно порывы могут достигать 15-18 м/c/ На градус теплее будет в Бресте, Витебске и Могилеве.