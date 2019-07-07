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На «Динамо» и гребной канал. 12 автобусов Гродненщины во время II Европейских игр обслуживали вип-клиентов

08.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На «Динамо» и гребной канал. 12 автобусов Гродненщины во время II Европейских игр обслуживали вип-клиентов

Такая честь водителям автобусов из автопарков ОАО «Гроднооблавтотранс» и автобусного парка Гродно выпала благодаря новой технике и специально подобранному отряду водителей-профессионалов высокого класса.

– Работали на десяти новеньких автобусах МАЗ-251 и двух лидских «Неман», – рассказал «ГП» заместитель генерального директора ОАО «Гроднооблавтотранс» Анатолий Баканов. – Мы базировались на базе столичного автобусного парка №5. Сюда от места проживания каждое утро доставлялись электробусом МАЗ и убедились в прекрасной работе этой новинки белорусского автопрома. Перевозили приглашенных на игры вип-клиентов из пяти гостиниц, в том числе из «Президент-отеля» и «Европа-Минск» на стадион «Динамо» и на гребной канал.

На «Динамо» и гребной канал. 12 автобусов Гродненщины во время II Европейских игр обслуживали вип-клиентов

Гродненские автобусы ходили по специальным маршрутам и по отдельным выделенным полосам. В автобусах были установлены навигаторы и радиосвязь с диспетчером ОАО «Минсктранс» на случай заторов и других непредвиденных ситуаций. Каждый водитель имел варианты запасных маршрутов.

На «Динамо» и гребной канал. 12 автобусов Гродненщины во время II Европейских игр обслуживали вип-клиентов

На протяжении всех игр гродненцы отработали достойно, не получили замечаний от контролирующих их работу ведомств. Сейчас автобусы вернулись в свои автопарки. Далее они с символикой II Европейских игр будут трудиться на междугородних и международных перевозках. В частности, автобусы автопарка Гродно совершают поездки в польские Гданьск и Варшаву, Украину. Они выделяются для обслуживания безвизовых туристов, лишний раз напоминая о грандиозном спортивном событии в истории нашей страны.

#II европейские игры
Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Такая честь водителям автобусов из автопарков ОАО «Гроднооблавтотранс» и автобусного парка Гродно выпала благодаря новой технике и специально подобранному...
 
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