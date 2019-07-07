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Пожилой мужчина умер на станции метро "Октябрьская"
Источник материала: БелТА
Фото из архива
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилой мужчина упал на эскалаторе станции метро "Октябрьская", медики констатировали смерть. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском метрополитене.
Трагедия произошла сегодня около 8.30. На эскалаторе станции "Октябрьская" стало плохо мужчине 1939 года рождения, он упал.
"Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медработники констатировали смерть пассажира", - проинформировали в метрополитене.-0-
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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилой мужчина упал на эскалаторе станции метро "Октябрьская", медики констатировали смерть. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском...
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