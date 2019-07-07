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Пожилой мужчина умер на станции метро "Октябрьская"

08.07.2019 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Пожилой мужчина умер на станции метро "Октябрьская"
Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилой мужчина упал на эскалаторе станции метро "Октябрьская", медики констатировали смерть. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском метрополитене.

Трагедия произошла сегодня около 8.30. На эскалаторе станции "Октябрьская" стало плохо мужчине 1939 года рождения, он упал.

"Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медработники констатировали смерть пассажира", - проинформировали в метрополитене.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилой мужчина упал на эскалаторе станции метро "Октябрьская", медики констатировали смерть. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском...
 
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