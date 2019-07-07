Источник материала: Маяк Преднепровья

Вторую неделю ОАО «Быховский КОСЗ» убирает овощной горошек, производя дальнейшую его переработку и консервацию. Своя сырьевая зона — большое подспорье перерабатывающему предприятию, обеспечивающее полную загрузку мощностей. А в конечном итоге это дает возможность оперативно реагировать на спрос, производя востребованный на рынке продукт.

















В текущем году площади под горошек увеличили с 300 до 500 гектаров. Весной культуру сеяли поэтапно, в 4 срока, чтобы не потерять урожай. Также использовали различные сорта: начинали с раннеспелого «Корвин», затем сеяли средние «Фаворит» и «Омега», а также поздний сорт «Вилле».

И все же это не помогло избежать определенных трудностей, связанных с уборкой урожая. Свои коррективы внесла погода. Июньская жара, длительная засуха отрицательно сказались на посевах и созревающем урожае. Недостаток влаги не позволил как следует налиться стручкам, местами посевы выгорели, горох быстро перезревает. Надежды на высокий урожай рухнули. Но, несмотря на это, переработчики настроены оптимистично, так как за счет увеличения площадей прошлогодний урожай получить все же рассчитывают.

— В условиях этого года мы сделаем все возможное, — говорит директор предприятия Александр Морозов. — Кроме увеличения посевных площадей, на заводе расширили мощности, ввели дополнительную линию переработки.

Также завод занялся выращиванием еще одной бобовой культуры — фасоли. Под нее отвели площадь в 140 гектаров. При этом у фасоли и горошка совершенно разные сроки созревания. Так что никаких «накладок» при уборке урожая нет. Зато для завода это дополнительные объемы переработки, расширяется выпуск продукции из собственного сырья, что позволит значительно сэкономить на транспортных услугах и прочих расходах.

На двух горохоуборочных комбайнах «PLOEGER» работают 7 механизаторов. Уборка горошка ведется днем и ночью. На отвозке задействованы 2 автомашины МАЗ-555. Доставляют сырье на завод водители Александр Рябцев и Николай Миткевич.

Первый сезон бороздит просторы на комбайне Алексей Семенов, но уже идет впереди более опытных коллег. Набирается опыта и сноровки механизатор Сергей Порозов. А вот комбайнер Константин Сиваков работает уже второй год и ему есть с чем сравнивать полученный урожай. Он отмечает, что прошлогодний урожай был лучше. В земле было больше влаги, и спелость бобовой культуры соответствовала высшему сорту. Сейчас же горошек убирают в поле первым сортом.

— Техника хоть и не новая, эксплуатируется свыше десяти лет, но не подводит, — комментирует мастер транспортного участка Сергей Дяченко. — Чтобы были минимальные потери времени и сил, настройку и регулировку проводим прямо в поле, как, впрочем, и заправку топливом.

Уже убрали свыше 100 гектаров, намолотив 300 тонн овощного горошка. Ежедневно на завод для переработки поставляется около 40 тонн сырья. На предприятии организована круглосуточная работа. Технология переработки не дает время на раскачку, так как с момента уборки до переработки не должно пройти больше двух часов. Это позволяет максимально сохранить свежесть продукта.

— В смену в цеху задействовано по 30 человек, в сутки выпускаем 270 тысяч банок, — рассказывает начальник производства Сергей Бездников.

На собственном горошке завод работает только один месяц. А весь остальной период консервированную продукцию производят из замороженного сырья, которое закупают в Молдавии, Украине, Сербии, Польше.

В прошлом году на заводе выпустили около 8 миллионов банок консервированного зеленого горошка. Не меньше будет выпущено витаминного продукта и в этом году.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.