В Быхове установили памятник командиру 1210-го стрелкового полка, гвардии полковнику Петру Юзефовичу

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быхове установили памятник командиру 1210-го стрелкового полка 362-й краснознаменной стрелковой дивизии, гвардии полковнику Петру Арефьевичу Юзефовичу, погибшему 28 июня 1944 года при освобождении нашего города.























На гражданском кладбище, расположенном вдоль улицы Тихая, отдали последние почести герою заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова, председатель районного совета ветеранов Михаил Козлов, глава РО ОО «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко, руководитель поисковой группы «Быховский рубеж» Сергей Жижиян, полковник морской авиации в отставке, кавалер ордена Красной Звезды Александр Баранов.

Приехали из российского Калининграда племянница Петра Юзефовича Нина Мустакимова, ее дочери Елена и Наталья, сын Павел.

— Нашей семье было известно, что дядя погиб на белорусской земле. Вот только не знали, где именно он похоронен. Теперь сюда будем часто приезжать. Спасибо всем, кто помог разыскать его последнее место упокоения, а также установить памятник, сохранив об этом человеке память для будущих поколений, — сказала Нина Борисовна.

Специально из Могилева прибыл ветеран Великой Отечественной войны, сын 1210-го стрелкового полка, участник операции «Багратион», капитан второго ранга в отставке Владимир Лисовский. Он вспоминал, как тринадцатилетним мальчишкой подносил мины к батальонному миномету и надевал на хвостовую часть пороховой заряд. При освобождении Быхова, как связной, находился рядом с командиром полка, выполняя все его поручения. 28 июня немцы предприняли очередной мощный минометно-артиллерийский обстрел позиций наших войск. Один из снарядов угодил прямо в траншею командного пункта. От взрыва многие офицеры погибли, в том числе и командир полка.

Владимир Ефимович три года назад обращался в известную российскую передачу «Жди меня», где он поведал историю про Петра Юзефовича. И вот из Челябинска отозвалась племянница командира Галина Кирилловна Юзефович. Вместе со своей дочерью Людмилой Климовой она и приехала на встречу в Минск. Тогда в студии телеканала ОНТ он увидел родных человека, с которым судьба свела его более 70 лет назад.

Место захоронения Петра Юзефовича искали поисковики поисковой группы «Быховский рубеж». Информацию они черпали из обобщенного электронного банка данных «Мемориал», в котором содержатся сведения о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также опрашивали местных жителей. Большую помощь в этом деле оказал быховчанин Анатолий Шарфун. Он потом рассказал, что раньше на могиле командира лежал большой камень.

Нине Мустакимовой глава РО ОО «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко вручил юбилейную медаль «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», а капитан второго ранга в отставке Владимир Лисовский — книгу, посвященную детям войны. Он же затем предложил одну из улиц Быхова назвать именем Петра Юзефовича.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.