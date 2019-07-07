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Приложение для байкшеринга «Колобайк» не работает около двух дней. Узнали, почему

08.07.2019 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы ранее рассказывали, что в Минске запустилась система велопроката без станций «Колобайк». Сервис работает через мобильное приложение, которое пока доступно только на телефонах Android. Однако в выходные приложение перестало работать: на экране появляется надпись «Ошибка выполнения запроса». Узнали у директора сервиса о причинах.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В телеграм-чате «KOLOBIKE chat» пользователи жалуются, что приложение не открывается около двух дней. На экране просто появляется сообщение об ошибке доступа.


— Мы анонсировали не начало сервиса, а начало бета-тестирования. Чем, собственно, сейчас и занимаемся, — говорит директор «Колобайка» Вадим Осипчик. — Да, мы проводили ранее тестирование в лабораторных условиях, когда нам прислали образцы замков, и все прекрасно работало. А когда пришла основная партия, то мы выставили на бета-тестирование в реальных, боевых условиях. Оно выявило недостатки, мы их сейчас устраняем, и, думаю, в течение сегодняшнего дня приложение заработает. Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Понимаем, что люди хотели покататься в воскресенье, мы тоже хотели бы, чтобы нашим сервисом пользовались, но тестирование выявило недостатки. Да, во всей программе в целом обнаружены узкие места.

На вопрос, кто разработал приложение, Вадим ответил:

— Приложение разрабатывала та же компания, которая делает замки для велосипедов. Не буду пока называть ее, но она достаточная крупная.

По словам сотрудников сервиса, количество установок приложение первысило 10 тысяч. Примерно к 15 июля обещают запустить и версию для iOS.

— Думаю, к среде «приедут» и электросамокаты, — добавляет директор сервиса.

 
Теги: Минск
 
 
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