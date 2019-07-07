С 11.00 до 12.00 «горячую линию» по телефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-71 по вопросу реализации прав на охоту и доступа к рыболовным угодьям, находящимся в аренде, проведет Комитет государственного контроля Гомельской области.
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Сегодня горячую линию проведет Комитет государственного контроля Гомельской области
08.07.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
С 11.00 до 12.00 «горячую линию» по телефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-71 по вопросу реализации прав на охоту и доступа к рыболовным угодьям, находящимся в аренде, проведет Комитет государственного контроля Гомельской области.
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С 11.00 до 12.00 «горячую линию» по телефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-71 по вопросу реализации прав на охоту и доступа к рыболовным...
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