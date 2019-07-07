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Сегодня горячую линию проведет Комитет государственного контроля Гомельской области

08.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С 11.00 до 12.00 «горячую линию» по телефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-71 по вопросу реализации прав на охоту и доступа к рыболовным угодьям, находящимся в аренде, проведет Комитет государственного контроля Гомельской области.

 
Теги: Гомель
 
 
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С 11.00 до 12.00 «горячую линию» по телефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-71 по вопросу реализации прав на охоту и доступа к рыболовным...
 
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