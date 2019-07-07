Штурмовик ИЛ-2 — один из символов Победы

Источник материала: Газета Авангард

У подножия Кургана Славы возле Минска, в нынешнем году мемориальный комплекс празднует свое 50-летие, над площадкой, где расположена выставка военной техники, теперь возвышается советский штурмовик времен Второй мировой войны Ил-2. Торжественное мероприятие,посвященное презентации самолета, состоялось 5 июля.





Инициатором установки грозного оружия Победы в Великой Отечественной войне выступила Федерация профсоюзов Беларуси. К слову, в ходе реставрационных работ оригинальные бронекорпус, шасси и хвостовая часть боевого самолета были сохранены.

Ил-2, легендарный штурмовик, прозванный солдатами вермахта «черной смертью», «мясорубкой», «железным Густавом», «бетонным бомбардировщиком» и другими лестными для оружия именами, – один из шедевров советского инженерного искусства. Советская печать величала его «летающим танком», а наши летчики за узнаваемый ломанный профиль прозвали самолет «горбатым».

До появления нового советского штурмовика мировое авиастроение не знало машин, которые могут выполнять боевые задачи в условиях мощного огневого противодействия. Бронирование главных узлов и жизненно важных агрегатов сыграло важную роль в обеспечении потрясающей живучести Ил-2. Также имело значение и применение протектированных баков, которые, в отличие от металлических, при нарушении целостности самозатягивались, не давая горючему вытечь. В феврале 1941 года началось серийное производство боевой машины. За всю войну было построено более 36 тысяч штурмовиков. Ил-2 занял почетное второе место в мире по количеству произведенных самолетов за всю историю. Он уничтожал танки и живую силу нацистского вермахта с первых дней операции «Барбаросса» и до падения Берлина. Ил-2 принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной, а также в Советско-японской войне. Самолет топил вражеские корабли и наносил удары по противнику. Ареал его боевого применения охватил весь фронт – от северных морей до Кавказа. Удары штурмовой авиации сыграли важнейшую роль зимой 1942-1943 годов, лишив снабжения запертую в Сталинграде 6-ю немецкую армию. Штурмовик отлично зарекомендовал себя в Курской битве и во время операции «Багратион», где он был ориентирован в первую очередь на подавление позиций артиллерии. Тысячи самолетов оказывали авиационную поддержку Красной Армии до конца войны. Они бомбили последних защитников Берлина во время тяжелого четырехдневного сражения на Зееловских высотах.

Особенно эффективным оружием Ил-2 стали появившиеся летом 1943 года кумулятивные противотанковые бомбы ПТАБ. Одного попадания было достаточно, чтобы вывести из строя любой немецкий танк или самоходное орудие, а на борту самолета могло поместиться от 192 до 220 таких бомб. С началом Курской битвы, когда были впервые применены эти бомбы, эффективность ударов бомбардировщика по танкам значительно возросла.

Многие пилоты, летавшие на Ил-2, стали легендой. Так, подполковник из Армении Нельсон Степанян лично потопил 13 вражеских судов, сбил 27 самолетов противника, подорвал 5 мостов и уничтожил на земле почти 700 машин. Подбитый в декабре 1944 года в небе над Латвией, он направил свой горящий самолет на вражеское судно. Крестьянская дочь Анна Тимофеева-Егорова стала командиром эскадрильи 805-го штурмового авиационного полка и совершила на своем штурмовике 243 боевых вылета.

Значение легендарного штурмовика в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси сложно переоценить. При проведении операции «Багратион» советские войска замкнули кольцо окружения фашистской группировки, вследствие чего в «Минский котел» попали 105 тысяч гитлеровцев.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из интернет-ресурса