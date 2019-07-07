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Мисс Купалинку выбрали на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Конкурсная программа «Мисс Купалинка» прошла в рамках праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»). 14 участниц от регионов Могилевской области, а также Брестской, Витебской и Минской   приняли участие во 2-ом этапе конкурса, где надо было представить визитную карточку. Победительницей стала Ольга Реусова из Хотимска.

Мисс Купалинку выбрали на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

 
 
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Конкурсная программа «Мисс Купалинка» прошла в рамках праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»). 14 участниц от регионов Могилевской области, а также...
 
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