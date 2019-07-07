ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мексике торжественно проводили на пенсию собаку-спасателя

08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В Мексике после девяти лет службы на пенсию ушла собака-спасатель, которая получила мировую известность благодаря своим активным действиям после разрушительного землетрясения 2017 года.

Накануне военно-морской флот Мексики провел специальную церемонию в честь золотистого лабрадора-ретривера по кличке Фрида. Она приняла участие в 53 спасательных операциях в Мексике, Гаити, Гватемале и Эквадоре. Собака спасала 12 человек и обнаружила более 40 тел.

«Ее лай всегда давал надежду, и в моменты боли и неуверенности она приносила облегчение», – отметил заместитель командующего ВМФ Мексики Эдуардо Редондо.

Фотографии Фриды в защитной маске и носках, которая просматривает обломки школы в Мехико в 2017-м, растиражировали мировые СМИ и стали символом надежды для Мексики после землетрясения, в результате которого погибли свыше 300 человек.

Чем собака будет заниматься после выхода на пенсию, пока неизвестно. Но есть все основания полагать, что Фрида может переехать в деревню, где будет обучать следующее поколение псов-спасателей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мексике после девяти лет службы на пенсию ушла собака-спасатель, которая получила мировую известность благодаря своим активным действиям после разрушительного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штурмовик ИЛ-2 — один из символов Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женское пальто с капюшоном зима в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика