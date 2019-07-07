В Мексике торжественно проводили на пенсию собаку-спасателя

Источник материала: Новости Хотимска

В Мексике после девяти лет службы на пенсию ушла собака-спасатель, которая получила мировую известность благодаря своим активным действиям после разрушительного землетрясения 2017 года.

Накануне военно-морской флот Мексики провел специальную церемонию в честь золотистого лабрадора-ретривера по кличке Фрида. Она приняла участие в 53 спасательных операциях в Мексике, Гаити, Гватемале и Эквадоре. Собака спасала 12 человек и обнаружила более 40 тел.

«Ее лай всегда давал надежду, и в моменты боли и неуверенности она приносила облегчение», – отметил заместитель командующего ВМФ Мексики Эдуардо Редондо.

Фотографии Фриды в защитной маске и носках, которая просматривает обломки школы в Мехико в 2017-м, растиражировали мировые СМИ и стали символом надежды для Мексики после землетрясения, в результате которого погибли свыше 300 человек.

Чем собака будет заниматься после выхода на пенсию, пока неизвестно. Но есть все основания полагать, что Фрида может переехать в деревню, где будет обучать следующее поколение псов-спасателей.