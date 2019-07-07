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В Мексике торжественно проводили на пенсию собаку-спасателя
08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Мексике после девяти лет службы на пенсию ушла собака-спасатель, которая получила мировую известность благодаря своим активным действиям после разрушительного землетрясения 2017 года.
Накануне военно-морской флот Мексики провел специальную церемонию в честь золотистого лабрадора-ретривера по кличке Фрида. Она приняла участие в 53 спасательных операциях в Мексике, Гаити, Гватемале и Эквадоре. Собака спасала 12 человек и обнаружила более 40 тел.
«Ее лай всегда давал надежду, и в моменты боли и неуверенности она приносила облегчение», – отметил заместитель командующего ВМФ Мексики Эдуардо Редондо.
Фотографии Фриды в защитной маске и носках, которая просматривает обломки школы в Мехико в 2017-м, растиражировали мировые СМИ и стали символом надежды для Мексики после землетрясения, в результате которого погибли свыше 300 человек.
Чем собака будет заниматься после выхода на пенсию, пока неизвестно. Но есть все основания полагать, что Фрида может переехать в деревню, где будет обучать следующее поколение псов-спасателей.
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В Мексике после девяти лет службы на пенсию ушла собака-спасатель, которая получила мировую известность благодаря своим активным действиям после разрушительного...
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