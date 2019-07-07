Чем больше свиданий, тем счастливее брак

Источник материала: Новости Хотимска

Любовь с первого взгляда – ситуация достаточно редкая. Обычно люди довольно долго встречаются перед тем, как поднять свои отношения на новый уровень. Звучит это сухо и формально. Правда в том, что современное развитие технологий и коммуникаций значительно упростило возможность знакомства. Из этой легкости вырастает легкомысленное отношение к свиданиям и самим любовным союзам. А вот западноевропейская статистика говорит, о том, что к регулярным встречам влюбленных нужно относиться со всей серьезностью, чтобы будущий брак был счастливым.

Чем больше свиданий, тем меньше шансов на будущий развод

В исследованиях 2014 года приняли участие 3151 пары. Оказалось, что разводы происходили на 40% реже у тех, кто встречался от трех лет и дольше перед свадьбой. Следовательно, торопиться отправляться в ЗАГС не стоит. Лучше узнать свою будущую «половинку» и его/ее привычки, чтобы не было неприятных сюрпризов в будущем.

Женское счастье – показатель «успешных» отношений

Самое «обидное» для мужчин, что их счастье не является показателем качества брака. Так, по крайней мере, утверждают западные исследователи. Оказывается, что счастливая жена гораздо крепче «цементирует» брак и может поддерживать своего мужчину. В то же время, мужское счастье чаще провоцирует эгоизм и постепенное охлаждение отношений.

Не верьте астрологам

Часто можно встретить пары, которые расстались потому, что их знаки зодиака не совпадали или не совмещались. Популярный сайт знакомств OkCupid провел опрос среди своих пользователей. Полмиллиона профилей доказали, что не существует корреляции между датой рождения и счастливым браком. Вот честно, нельзя же 7 миллиардов жителей планеты в 12 фиксированных шаблонов?!

Кто первым говорит «Я тебя люблю»?

Американская психологическая ассоциация предоставила данные, что мужчины признаются в любви примерно в 2 раза чаще, чем женщины. Это не означает, что они любят в 2 раза меньше. Просто женщины относятся к произносимым словам более серьезно. Так что, мужчины, не нивелируйте смысл фразы «Я тебя люблю» постоянным ее произношением.