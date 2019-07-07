Влияние атмосферного давления на здоровье

Источник материала: Новости Хотимска

Вопрос в том, как быстро идёт смена атмосферных фронтов. Если давление держится дольше двух дней, организм к нему привыкает. Люди с нормально функционирующей сердечно-сосудистой системой адаптируются за день.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями приспосабливаются дольше.

При быстрой смене погодных условий возникает больше ситуаций с обострением хронических заболеваний.

В первую очередь это опасно для гипертоников. Гипертоникам всегда нужно следить за приёмом препаратов, а в дни резкой смены погоды и атмосферного давления — следить за приёмом лекарственных препаратов особенно внимательно плюс беречь себя.

Необходимо меньше физической активности, но буквально на два дня..