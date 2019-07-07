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Влияние атмосферного давления на здоровье
08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Вопрос в том, как быстро идёт смена атмосферных фронтов. Если давление держится дольше двух дней, организм к нему привыкает. Люди с нормально функционирующей сердечно-сосудистой системой адаптируются за день.
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями приспосабливаются дольше.
При быстрой смене погодных условий возникает больше ситуаций с обострением хронических заболеваний.
В первую очередь это опасно для гипертоников. Гипертоникам всегда нужно следить за приёмом препаратов, а в дни резкой смены погоды и атмосферного давления — следить за приёмом лекарственных препаратов особенно внимательно плюс беречь себя.
Необходимо меньше физической активности, но буквально на два дня..
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Вопрос в том, как быстро идёт смена атмосферных фронтов. Если давление держится дольше двух дней, организм к нему привыкает. Люди с нормально функционирующей...
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