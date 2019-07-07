Гигантская Виктория амазонская

Источник материала: Новости Хотимска

Виктория амазонская, которую также называют Виктория регия (латинское название “Victoria amazonica ”) — огромное травянистое растение, принадлежащее к семейству кувшинковые. По существу Виктория амазонская — самая большая кувшинка в мире. Ее листья могут достигать трех метров в диаметре и на нех спокойно может поместиться взрослый человек.

Такую массу они могут удерживать за счет необычных полых ребер, которые усиливают лист. К тому же края у кувшинки загнуты вверх, что позволяет им не тонуть. Интересно, что нижняя часть листа Виктории регии вся покрыта шипами. Они защищают растение от травоядных животных и рыб. Виктория амазонская прекрасно приспособилась к жизни во влажном тропическом климате Южной Америки. Кувшинки усыпаны специальными отверстиями, через которые растение избавляется от лишней влаги.

Виктория регия известна на весь мир благодаря своим необычайно большим листьям, но и ее цветы достойны восхищения. Цветение происходит только в течение двух — трех дней один раз в году. При этом ароматные белые и розовые цветы появляются над водой только в темное время суток. Как только светает они уходят под воду. Интересно, что как и листья, цветы у Виктории регии также достаточно крупные. Их диаметр колеблется от двадцати до тридцати сантиметров. Примечательно также и то, что на первый день цветения бутон имеет белый цвет, на второй появляется розовый оттенок, а на третий цветок может стать малиновым или даже темно-фиолетовым. После этого цветок прячется под воду и больше не появляется. Постепенно он превращается в большой плод из которого появляются небольшие черные семена. Однако опытные садоводы добиваются цветения Виктории амазонской в течении длительного времени, а именно с конца июля по октябрь.





Сегодня Виктория регия — одно из самых популярных оранжерейных растений. Но еще двести лет назад о ней мало кто знал. Растение было открыто только в 1832-м году. Сделал это немецкий ученый Эдуард Пеппинг, который путешествовал по Амазонке. Уже в ноябре того же года в одном из немецких научных журналов было опубликовано первое описание гигантской кувшинки. Однако открытие этого удивительного растения прошло незамеченным. Широкую известность оно получило, когда немецкий ботаник Роберт Шомбургк обнаружил его в Британской Гвиане. Он то и дал подробное описание, а также классифицировал Викторию регию. Что примечательно, в отличие от многих других растений гигантская кувшинка была названа не в честь открывателя, а в честь английской королевы Виктории, которая как раз находилась на троне в то время. Молодая королева была так польщена, что даже возвела Шомбургка в титул баронета.

Вскоре после открытия, английские садовники начали предпринимать первые попытки культивирования растения. Между ними даже разгорелось своеобразное соревнование. Победителем бы вышел тот, кто сумел не только вырастить Викторию регию, но и добиться ее цветения. Основная борьба разгорелась между герцогом Девонширским и герцогом Нортуберлендским. В итоге цветения смог добиться Джозеф Пакстон, герцог Девоншира. Произошло это в 1849-м году. Именно благодаря герцогу садовники во всем мире узнали каких условий требует выращивание Виктории амазонской. Оказывается, для того чтобы растение выросло до гигантских размеров, да еще и зацвело, необходимо поместить его в болотистую среду, а в зимнее время года обеспечивать подогрев воды. Вскоре о Виктории регии заговорили во всем мире и она стала популярнейшим растением для разведения в домашних искусственных прудах. Кроме того, гигантская кувшинка стала источником вдохновения и для архитекторов, образы ребристых листьев были использованы в архитектуре Хрустального Дворца, возведенного в Гайд-парке в 1851-м году.

А вот коренные народы Южной Америки знали о Виктории амазонской и восхищались ею испокон веков. У индейцев даже есть легенда, связанная с этим растением. Она гласит, что каждую утро, когда луна исчезает в небе, она встречается с одной из своих любимых девушек, превращенных в звезд. Дочь индейского вождя была так поражена этим поверьем, что стала каждую ночь выходить на улицу и просить луну превратить ее в звезду. Но небесное светило, казалось, не замечало ее, хотя плач девушки был слышен за много километров. Одной из ночей девушка увидела отражение луны в озере, она бросилась в него и утонула. Тогда-то луна и обратила на девушку свое внимание и в награду за ее жертву превратила ее в звезду. Но только не в такую, которая освещает ночное небо, а в ту, которая озаряет водную гладь. Девушка стала прекраснейшей водной лилией. Однако красивая легенда не мешала индейцам использовать Викторию регию в качестве лодок. С помощью огромных кувшинок они переправлялись с одного на другой берег. Кроме того, они использовали растертые корневища растения в качестве муки.

В природе Викторию амазонскую можно встретить в тропических водоемах, где присутствует илистое дно. Чаще всего такие места присутствуют в реках, впадающих в Амазонку, на территории Бразилии и Боливии. Также гигантские кувшинки растут в реках Гайаны, которые впадают в Карибское море. Дикая Виктория регия живет до пяти лет, в домашних условиях ее период жизни сокращается вдвое. Сейчас к этому растению новая волна интереса. Многие мечтают видеть гиганские кувшинки в своем домашнем прудике. Однако несмотря на то, что культивируют ее уже достаточно давно, Викторию регию до сих пор удается вырастить далеко не всем. Это растение очень прихотливо не только к температуре воздуха, но и к почве дна, а также к освещению. Сегодня для ее выращивания используются специальные световые фильтры, которые имитируют тень тропического леса. Быть может с разработкой этих, новых технологий, роскошь — полюбоваться на это удивительнейшее растение Южной Америки в собственном саду, будет доступна каждому.

На родине, в тропиках, у виктории вырастает более двенадцати листьев. При этом новый лист появляется каждые два-три дня. Он начинает разворачиваться днем и за ночь достигает обычных размеров. Вся поверхность реки сплошь покрывается огромными двухметровыми кругами, и для других водных растений места не остается. Рядом с викторией уживается только самое крошечное цветковое растение нашей планеты — вольфия .