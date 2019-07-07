Сильный ветер, дождь и грозы прогнозируются в Беларуси 8 июля

Белгидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в понедельник 8 июля. В дневные часы местами по стране ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске 8 июля будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Бресте в понедельник будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза.Температура воздуха +19..+21°C. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Витебске также будет облачая с прояснениями погода. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90 %), днем возможна гроза.Температура воздуха +17..+19°C. Ветер западный, 4-9 м/с.

В Гомеле ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха +20..+22°C. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Гродно будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

В Могилеве будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.