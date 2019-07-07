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На Яве найден рекордно древний эректус

08.07.2019 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Останки древнего человека, найденные в центре острова, имеют возраст 1,8 миллиона лет. Это на триста тысяч лет больше, чем у Homo erectus, кости которых ранее удавалось найти в Индонезии. Это более-менее совпадает по датировке с самыми древними находками древних людей того же вида за пределами Африки, пишет «Популярная механика».


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Находка представляет собой первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 миллиона лет назад. Все предыдущие находки на островах, составляющих нынешнюю Индонезию, имеют возраст не более 1,5 миллиона лет, сообщает Jakarta Post.

Антропологам известно не так уж много ископаемых остатков эректусов такого возраста. Самыми древними на сегодняшний день считаются несколько частично сохранившихся скелетов из Дманиси (Грузия), которые, впрочем, являются примитивным подвидом Homo erectus, а то и вовсе — разновидностью еще более древних гоминид. Их возраст оценивается в 1,77 миллиона лет, т.е. они почти ровесники вновь найденного индонезийского человека.

Находка имеет существенное значение для понимания если не развития древних гоминид, то, по крайней мере, их расселения по Земле. Прежние находки показывали, что от проникновения древних людей из Африки в Азию до их появления в довольно отдаленных ее частях, вроде Индонезии, прошли сотни тысяч лет. Сейчас оказывается, что расселение шло намного быстрее. Настолько, что его продолжительность, вероятно, не удастся определить современными методами.

 
 
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Находка представляет собой первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 миллиона лет назад.
 
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