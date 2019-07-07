Грузия и Россия прекратили авиасообщение

Источник материала: Ежедневник



фото: theins.ru

Решение о прекращении полетов принял российский президент Владимир Путин после беспорядков в Тбилиси 20 июня.

Последний рейс, который выполняла из Тбилиси авиакомпания "Аэрофлот", приземлился в Москве сегодня ранним утром, сообщает ТАСС . Он закрывает полетную программу между Россией и Грузией.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию 7 июля. Из России в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня, толчком послужило некорректное, как посчитала грузинская оппозиция, поведение российского депутата на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. В городе начались антироссийские выступления. Результатом стал президентский запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля. С этого же дня вступит в силу решение Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.