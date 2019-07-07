Ракам стоит прислушаться к себе, а Стрельцам придется проявить гибкость. Гороскоп с 8 по 14 июля.

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С 8 по 14 июля — Растущая Луна. Не удивляйтесь, если в данный период в вашу жизнь придет сразу несколько людей. Причем все они будут как на подбор — умные, интересные, веселые. Укрепляйте отношения, устанавливайте связи и не допускайте ссор и недопонимания сейчас. В будущем скажете себе за это спасибо.

Персональный гороскоп для каждого знака зодиака читайте ниже.

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Неровная, напряженная неделя. Не всегда удается контролировать ситуацию, так что будьте готовы к тому, что придется менять планы и приспосабливаться к обстоятельствам. Часто вы остаетесь наедине с проблемами: в поддержке отказывают даже те, кто прежде обещал ее.

Эмоциональный фон крайне нестабилен. Чаще обычного будете нервничать по пустякам, сердиться, сами не понимая почему. Нужна разборчивость в общении: держитесь подальше от тех, кто критикует вас, сбивает с толку, портит настроение.

Трудно не поддаваться на провокации, но некоторые Овны с этим все же справятся. Если у вас недостаточно самообладания и собственного жизненного опыта, старайтесь не торопиться с решениями, а в сложных ситуациях обращайтесь за советом к тем, кому доверяете.

Благоприятный день — пятница. Неблагоприятные дни — вторник, четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

Начало недели неоднозначно. Вашего внимания требует масса мелких дел, за некоторые из них даже браться не хочется, до того незначительными они кажутся. Но чем раньше вы со всем разберетесь, тем быстрее сможете заняться чем-то действительно интересным. Возможны неожиданные, но очень заманчивые предложения о сотрудничестве, каких-то совместных проектах. Соглашаться на них стоит, если вы готовы быстро учиться новому и признавать чужой авторитет. Пройдет некоторое время, прежде чем окружающие начнут прислушиваться к вашему мнению.

Вторая половина недели в целом более стабильна и спокойна. Удается достичь баланса между работой и личной жизнью, у вас остается достаточно времени на отдых и общение с теми, кто вам дорог. Возможны интересные развлекательные поездки, смена обстановки вас наверняка порадует.

Благоприятные дни — вторник — четверг, воскресенье. Неблагоприятные дни — нет.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Ладить с окружающими может быть труднее, чем обычно. Это будет особенно огорчать в начале недели, когда вам захочется понимания, одобрения и поддержки. Получить их будет нелегко, зато критики в ваш адрес прозвучит достаточно. Старайтесь относиться к этому спокойно и не оправдывайтесь, пока не почувствуете, что вас готовы слушать.

Не стоит переживать из-за задержек на работе. Сейчас они вполне вероятны, но вряд ли будут иметь какие-то серьезные неприятные последствия. Главное для вас – следить за тем, чтобы самые важные дела были сделаны вовремя; остальное можно просто отложить. Возможны трудности в учебе, вам будет труднее, чем обычно, запоминать и анализировать информацию.

Порадуют последние дни недели. Они щедры на приятные сюрпризы и удачные совпадения. К тому же возможны встречи, которые поднимут вам настроение, и хорошие новости.

Благоприятный день — вторник. Неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06 — 22.07)

Самые важные дела стоит планировать на первую половину недели. Это же касается и встреч, от которых многое будет зависеть. Во-первых, обстоятельства будут складываться более благоприятным образом, во-вторых, вам будет проще сосредоточиться, в-третьих, желающих стоять у вас на пути будет не так уж много.

Подходит первая половина недели также для того, чтобы строить и обсуждать планы. Можно и обсудить их с единомышленниками, но стоит больше доверять собственному здравому смыслу, чем чужим советам.

Вторая половина недели – время, щедрое на странные совпадения и происшествия, мелкие недоразумения. Не исключены и ссоры, причем они могут начинаться с пустяка и со временем принимать серьезный характер.

Эмоциональный фон в конце недели будет напряженным. Постарайтесь сохранить душевное равновесие.

Благоприятные дни — среда, четверг. Неблагоприятный день — вторник.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Не торопитесь. Начало недели может быть довольно сложным и напряженным, особенно для тех, кто ставит перед собой масштабные цели. В это время стоит рассчитывать только на собственные силы. Возможно, кто-то и предложит вам помощь, но это вовсе не значит, что ее действительно удастся получить.

Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций. Середина недели подходит для общения в неформальной обстановке, обещает приятные встречи, интересные знакомства. Высоким будет творческий потенциал, наверняка появятся хорошие идеи.

Конец недели будет спокойным и гармоничным. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы, помочь близким.

Благоприятные дни — понедельник, суббота. Неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Будет сложно, но вы справитесь. События этой недели могут напомнить об ошибках, совершенных раньше; вы сделаете все возможное, чтобы не повторить их. Возможны разногласия с людьми, которых вы привыкли считать самыми близкими друзьями. Некоторые Девы почувствуют себя совершенно одинокими – к счастью, ненадолго. Гармония в отношениях вскоре восстановится, если вы приложите для этого усилия.

Даже привычная работа может даваться труднее, чем обычно. Больше всего сложностей возникает там, где требуются фантазия и творческий подход. Вам легче решать однотипные, хорошо знакомые задачи, чем придумать что-то новое.

Возможны незначительные, но обидные финансовые проблемы. Из-за них вы не сможете позволить себе какие-то развлечения, желанные покупки.

Благоприятные дни — среда, четверг. Неблагоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Сложная неделя, особенно для тех, кто не привык прислушиваться к чужому мнению и старается выйти победителем из любых споров. У вас появляются сильные противники, одержать над ними верх будет нелегко. Старайтесь обдумывать каждый шаг.

Особенно напряженной будет середина недели. Это время, когда слишком многое выходит из-под контроля и вы можете чувствовать себя совершенно растерянными. Тут стоит прислушаться к интуиции – никто и ничто не укажет вам путь к цели вернее, чем она.

Старайтесь избегать ссор с близкими: сейчас важно сохранить хорошие отношения. Любые разногласия, даже мимолетные, мешают взаимопониманию, заставляют нервничать тех, кто вам дорог.

Благоприятный день — вторник. Неблагоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Неделю нельзя назвать совершенно безоблачной, но все же влияние позитивных тенденций будет преобладать. А это значит, что у вас будет шанс достичь успехов в разных сферах жизни. Однако сосредоточиться нужно на чем-то одном; и чем раньше вы определитесь с приоритетами, тем лучше.

Не исключено, что придется вернуться к каким-то старым делам и проектам, вспомнить то, чем вы занимались раньше. Будет шанс восстановить давние связи, но стоит подумать, действительно ли вы в этом нуждаетесь: не исключено, что в результате возникнет немало проблем.

Возможны романтические увлечения. Чувства пробуждаются быстро, не всегда вам удается держать их под контролем. Старайтесь все же не терять головы: здравый смысл удержит вас от поступков, о которых позже пришлось бы пожалеть.

Благоприятный день — пятница. Неблагоприятный день — четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Никуда не торопитесь. Вся эта неделя – время, когда нужно несколько раз подумать, прежде чем предпринять хоть что-то. Окружающие ждут от вас многого и не стесняются напоминать об этом. Но для вас важнее не оправдывать чужие надежды, а достигать собственных целей. Чтобы избежать конфликтов, приходится постоянно лавировать и искать компромиссы, а это очень утомительно.

Чрезвычайно важна осторожность там, где дело касается денег. Вы часто бываете расточительны и легкомысленны, ни в чем не хотите отказывать ни себе, ни тем, кто вам дорог. Между тем, сейчас стоило бы быть экономнее, по возможности сократить расходы и отказаться от рискованных сделок.

Многие дела могут затягиваться. Часто вы никак не можете повлиять на это: все зависит или от других людей, или от обстоятельств. Постарайтесь в такие моменты не терять равновесия. Если вы начнете нервничать, этим наверняка попытаются воспользоваться недоброжелатели.

Благоприятные дни — понедельник, суббота. Неблагоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Очень противоречивым, но столь же интересным и захватывающим будет начало недели. Это время щедро на странные совпадения и события, которых никто не мог ожидать. Вы обязательно найдете способ изменить ситуацию, но произойдет это не сразу. Поэтому наблюдайте за происходящим, думайте и ждите благоприятного момента.

Середина недели откроет новые возможности. Появятся дела, которые вас по-настоящему заинтересуют. Не исключены в это время и интересные знакомства, однако ваше первое впечатление о людях не всегда оказывается верным.

Заканчивается неделя спокойно. Последние дни ее не слишком плодотворны, но приятны. Лучше не планировать ничего важного. Отдохните, повидайтесь с друзьями – это поможет восстановить силы.

Благоприятный день — среда. Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Вы часто нервничаете из-за пустяков, многое принимаете близко к сердцу. Первая половина недели в этом смысле особенно сложна. Груз навалившихся дел порой кажется неподъемным, но вы все же находите способ со всем справиться. Помогают старые знакомые, но вам нужно следить за тем, чтобы все ваши просьбы были исполнены так, как надо.

Вряд ли удастся избежать недоразумений на работе, мелких ссор с коллегами. Порой кажется, что окружающие только и делают, что придираются к вам, хотя на самом деле это не так. Лучше избегать контактов с людьми, которые легко выводят вас из равновесия. Сейчас вам трудно будет противостоять их дурному влиянию.

Возможны незначительные финансовые потери. Прежде, чем покупать что-то, подумайте дважды: едва ли приобретения, сделанные в спешке, будут удачными.

Благоприятные дни — вторник, суббота. Неблагоприятные дни — среда, четверг.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Большая часть недели пройдет в заботах и хлопотах. Вам предстоит заниматься не только своими, но и чужими делами; те и другие даются нелегко. Ошибкой будет рассчитывать на легкие победы даже в тех сферах, где вы чувствуете себя уверенно и можете полагаться на свой опыт. Дело в том, что сейчас ситуация может выходить из-под контроля. Если вы готовы к неожиданностям и способны быстро сориентироваться, то наверняка найдете способ преодолеть все трудности.

Будьте готовы учиться новому, в том числе – у тех, чей опыт гораздо меньше вашего. Сейчас полезной информацией могут делиться люди, которых вы в другое время не стали бы слушать, так что будьте внимательнее. Те, кому вы прежде не доверяли, сейчас могут говорить правду, так что и их слова не стоит пропускать мимо ушей.

Гармонично складываются личные отношения. Удастся преодолеть разногласия с близкими, договориться о том, что важно для всех.

Благоприятные дни — среда, четверг. Неблагоприятные дни — нет.

Гороскоп от horo.mail.ru .