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На станции метро «Октябрьская» умер мужчина
08.07.2019 10:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Произошедшее подтвердили в официальном твиттер-аккаунте минского метрополитена.
Сообщается, что мужчина 1939 года рождения почувствовал себя плохо. На станцию была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики и констатировали смерть.
Причины произошедшего выясняются.
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Трагедия произошла 8 июля 2019 года утром на эскалаторе станции «Октябрьская».
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