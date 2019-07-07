На станции метро «Октябрьская» умер мужчина

Произошедшее подтвердили в официальном твиттер-аккаунте минского метрополитена.

Сообщается, что мужчина 1939 года рождения почувствовал себя плохо. На станцию была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики и констатировали смерть.

Причины произошедшего выясняются.

8.07.2019 в 8.32 на эскалаторе станции "Октябрьская" по причине плохого самочувствия произошло падение пожилого мужчины 1939 года рождения. На станцию была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медицинские работники констатировали смерть пассажира. — Минский метрополитен (@minskoemetro) 8 июля 2019 г.