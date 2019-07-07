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На станции метро «Октябрьская» умер мужчина
Источник материала: БДГ
Сообщается, что ЧП произошло утром в понедельник. Мужчина, по всей видимости, почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо на перроне станции метро «Октябрьская».
Информацию официально
«8.07.2019 в 8.32 на эскалаторе станции "Октябрьская" по причине плохого самочувствия произошло падение пожилого мужчины 1939 года рождения. На станцию была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медицинские работники констатировали смерть пассажира», - говорится в сообщении Минского метрополитена.
Фото: t.me/mc_maxim
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Сообщается, что ЧП произошло утром в понедельник. Мужчина, по всей видимости, почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо на перроне станции метро...
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