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На станции метро «Октябрьская» умер мужчина

08.07.2019 10:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сообщается, что ЧП произошло утром в понедельник. Мужчина, по всей видимости, почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо на перроне станции метро «Октябрьская».

Информацию официально подтверждает Минский метрополитен в социальных сетях. По последним данным, мужчине стало плохо на эскалаторе, он упал и скончался на месте.

«8.07.2019 в 8.32 на эскалаторе станции "Октябрьская" по причине плохого самочувствия произошло падение пожилого мужчины 1939 года рождения. На станцию была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медицинские работники констатировали смерть пассажира», - говорится в сообщении Минского метрополитена.

Фото: t.me/mc_maxim

 
 
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Сообщается, что ЧП произошло утром в понедельник. Мужчина, по всей видимости, почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо на перроне станции метро...
 
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