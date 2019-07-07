«В Минске, пока не выиграем Кубок Гагарина». Михаил Грабовский стал спортивным директором «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что Михаил Грабовский будет не только ассистентом Крэйга Вудкрофта, но и спортивным директором клуба.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«За три года я определился, что делать дальше. Авантюрой это не назову. Для меня это новый этап и большой опыт. Мне это интересно. С отличным настроением прихожу на работу. Хорошо, что скоро уже начнется сезон», — отметил Грабовский.

Он также заявил, что в начале сезона его семья (жена Кэтлин и три ребенка) будет жить в Беларуси.

«Сказал, что переезжаем в Минск, пока не выиграем Кубок Гагарина», — пошутил Михаил Грабовский.