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«В Минске, пока не выиграем Кубок Гагарина». Михаил Грабовский стал спортивным директором «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что Михаил Грабовский будет не только ассистентом Крэйга Вудкрофта, но и спортивным директором клуба.
«За три года я определился, что делать дальше. Авантюрой это не назову. Для меня это новый этап и большой опыт. Мне это интересно. С отличным настроением прихожу на работу. Хорошо, что скоро уже начнется сезон», — отметил Грабовский.
Он также заявил, что в начале сезона его семья (жена Кэтлин и три ребенка) будет жить в Беларуси.
«Сказал, что переезжаем в Минск, пока не выиграем Кубок Гагарина», — пошутил Михаил Грабовский.
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что Михаил Грабовский будет не только ассистентом Крэйга Вудкрофта, но и спортивным директором...
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