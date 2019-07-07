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Восьмидесятилетний мужчина умер на эскалаторе в минском метро
Источник материала: Интерфакс
8 июля в 8.32 на эскалаторе станции "Октябрьская" упал мужчина 1939 года рождения, сообщил Минский метрополитен. Причиной падения стало его плохое самочувствие, рассказали представители столичного метро.
"На станцию была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медицинские работники констатировали смерть пассажира", - готовится в сообщении метрополитена.
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8 июля в 8.32 на эскалаторе станции "Октябрьская" упал мужчина 1939 года рождения, сообщил Минский метрополитен. Причиной падения стало его плохое самочувствие,...
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