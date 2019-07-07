|
В Турции прогремел мощный взрыв на азотном заводе
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В турецком городе Кютахья на западе страны прогремел мощный взрыв на азотном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место происшествия прибыли полицейские патрули, машины скорой помощи, а также бригады пожарных. Открытого горения не наблюдается, однако над предприятием поднимаются клубы едкого желто-оранжевого дыма.
Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. Причины происшествия пытаются установить специалисты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. В турецком городе Кютахья на западе страны прогремел мощный взрыв на азотном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)