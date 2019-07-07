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В Турции прогремел мощный взрыв на азотном заводе

08.07.2019 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В турецком городе Кютахья на западе страны прогремел мощный взрыв на азотном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли полицейские патрули, машины скорой помощи, а также бригады пожарных. Открытого горения не наблюдается, однако над предприятием поднимаются клубы едкого желто-оранжевого дыма.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. Причины происшествия пытаются установить специалисты.

В Турции прогремел мощный взрыв на азотном заводе

В Турции прогремел мощный взрыв на азотном заводе

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Новости Турции. В турецком городе Кютахья на западе страны прогремел мощный взрыв на азотном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место...
 
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