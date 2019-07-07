В Турции прогремел мощный взрыв на азотном заводе

Источник материала: СТВ

Новости Турции. В турецком городе Кютахья на западе страны прогремел мощный взрыв на азотном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли полицейские патрули, машины скорой помощи, а также бригады пожарных. Открытого горения не наблюдается, однако над предприятием поднимаются клубы едкого желто-оранжевого дыма.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. Причины происшествия пытаются установить специалисты.







