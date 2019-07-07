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«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» готовится к открытию. Фестиваль – главное культурное событие белорусского лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальное открытие форума состоится 11 июля, но первые аккорды праздника зазвучат именно сегодня, 8 июля.
Музыкальную программу откроют участники Международного детского конкурса. Уже сегодня вечером юные звездочки исполнят песню на родном языке.
Накануне состоялась жеребьевка. Участникам из 21 страны предложили выбрать лампы «Старика Хоттабыча» – именно в эту сказку приглашают артистов. Представительница Беларуси Ксения Галецкая сегодня выйдет на сцену 18-й, во второй конкурсный день она споет 19-й.
Ксения Галецкая, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:
Ачи, певец, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Грузия):
По традиции, оценки жюри будет выставлять тайно. Имя победителя станет известно в середине недели. Заветную Лиру лучшему юному вокалисту вручат во время торжественного открытия «Славянского базара в Витебске» – 11 июля.
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«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19
Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» готовится к открытию. Фестиваль – главное культурное событие белорусского лета, сообщили в программе Новости «24...
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