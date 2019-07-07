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«Лизок и её глазок». Пользователи соцсетей восхитились новым снимком дочери Аллы Пугачёвой

08.07.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Алла Борисовна снова привлекла внимание своих подписчиков в Instagram. В этот раз фанаты смогли увидеть новую фотографию пятилетней дочери Пугачёвой.  

«Лизок и её глазок», – шутливо подписала снимок артистка.  

«Лизок и её глазок». Пользователи соцсетей восхитились новым снимком дочери Аллы Пугачёвой
Фото: instagram.com/alla_orfey  

Поклонники певицы сразу заметили сходство Елизаветы с мамой и засыпали обеих комплиментами. Также пользователи соцсети решили поддержать весёлый настрой Аллы Борисовны, и стали называть девочку «кокеткой», «хитрюгой» и «очаровашкой».  

Некоторые фанаты вспомнили и про артистичность Елизаветы. 

Кстати, совсем недавно Максим Галкин показал, как танцуют и поют Гарри и Лиза (здесь подробнее).  

Люди в материале: Алла Пугачёва, Елизавета Галкина
 
 
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Новости России. Алла Борисовна снова привлекла внимание своих подписчиков в Instagram. В этот раз фанаты смогли увидеть новую фотографию пятилетней дочери...
 
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