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«Лизок и её глазок». Пользователи соцсетей восхитились новым снимком дочери Аллы Пугачёвой
Источник материала: СТВ
Новости России. Алла Борисовна снова привлекла внимание своих подписчиков в Instagram. В этот раз фанаты смогли увидеть новую фотографию пятилетней дочери Пугачёвой.
«Лизок и её глазок», – шутливо
Поклонники певицы сразу заметили сходство Елизаветы с мамой и засыпали обеих комплиментами. Также пользователи соцсети решили поддержать весёлый настрой Аллы Борисовны, и стали называть девочку «кокеткой», «хитрюгой» и «очаровашкой».
Некоторые фанаты вспомнили и про артистичность Елизаветы.
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Новости России. Алла Борисовна снова привлекла внимание своих подписчиков в Instagram. В этот раз фанаты смогли увидеть новую фотографию пятилетней дочери...
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