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Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети

08.07.2019 10:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Березовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять человек погибли, среди них трое детей. Трагедия произошла вечером 7 июля.

Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. По информации правоохранителей, в салоне находились 10 человек. Пятеро выбрались самостоятельно.

Погибли двое взрослых и трое детей. По факту аварии под Белоозёрском возбуждено уголовное дело

Известно, что водитель был нетрезв. В крови мужчины обнаружено 1,4 промилле алкоголя. Подозреваемый задержан. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело.

Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети

Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети

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Новости Беларуси. В Березовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять человек погибли, среди них трое...
 
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