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Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Березовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять человек погибли, среди них трое детей. Трагедия произошла вечером 7 июля.
Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. По информации правоохранителей, в салоне находились 10 человек. Пятеро выбрались самостоятельно.
Известно, что водитель был нетрезв. В крови мужчины обнаружено 1,4 промилле алкоголя. Подозреваемый задержан. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело.
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Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети
Новости Беларуси. В Березовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять человек погибли, среди них трое...
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