Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве учителя и школьника в Столбцах

Источник материала: Ежедневник



фото: sputnik.by

Дело направлено в Минский областной суд. В Генпрокуратуре сочли обвинение обоснованным, исследование обстоятельств преступлений школьника – полным и объективным, и согласились с квалификацией действий обвиняемого.

Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве учительницы и ученика, сообщает пресс-служба ведомства.

Учащемуся столбцовской школы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 13 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц с особой жестокостью их хулиганских побуждений); ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 10, 13 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений); ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса.

Школьник остается под стражей.

Ранее Следственный комитет выступил с комментарием по этому резонансному делу.