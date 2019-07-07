Горецкое райпо: мы наконец-то вышли из убытков

Источник материала: Горецкий вестник

Как сегодня работает Горецкое райпо, рассказала председатель районного потребительского общества Наталья Барковская.





— С какими успехами в Горецком райпо встретили профессиональный праздник?

— Мы наконец-то вышли из убытков. Самый главный финансовый показатель — это прибыль. По итогам четырех месяцев года получено чистой прибыли 146 тыс. руб. Рентабельность по этому показателю составляет 1,24% при задании 0,3%. По чистой прибыли мы заняли 12 место в Белкоопсоюзе, а по рентабельности продаж — 25-е место из 98 потребительских обществ республики (из которых 76 убыточных) — для нас это хорошие показатели. И, как результат, выросла и заработная плата. За пять месяцев она составила 574,2 руб., в том числе за май — 662,1 руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 120,3%. Задание выполнено на 111,6%. Возросла нагрузка на одного работника и составила 36,75 тыс. руб. (было 33,08 тыс. руб.). То есть, мы увеличили производительность труда, стали работать эффективнее — на 111%, при задании 101,5%.

Ликвидированы все убытки, рассчитались полностью с поставщиками, а ведь были просрочки и трехлетней давности по непродовольственной группе товаров и даже за хлеб.

Но еще многое предстоит наверстать уже в ближайшей перспективе. В связи с большой конкуренцией остаются невыполненными несколько показателей, в том числе не обеспечено выполнение прогнозного темпа роста по розничному товарообороту в торговле — 93,1% при прогнозе 105,0%.





— В рейтинге по республике 12 и 25 места о многом говорят. Где нашли резервы для прорыва, чтобы за такое короткое время изменить ситуацию?

— Во-первых, наладили расчетно-платежную дисциплину. Рассчитались со всеми долгами, которые были у нашей организации, тем самым заработали доверие поставщиков. За свое­временность оплаты и выполнение всех обязательств перед ними получаем ежемесячные бонусы. А это тоже наши доходы, мы считаем каждую копеечку. Например, «Бабушкина крынка» дает нам отсрочку платежа до 45 дней, а раньше было только 5.

Во-вторых, принимаем ряд мер для увеличения товаро­оборота. Стало правилом обязательное наличие акционных товаров, которых у нас более сотни позиций. Для этого мы активно работаем с поставщиками, получаем скидки от 5 до 25%. Проводим регулярно дни скидок к праздникам.

Перешли на новые кассовые аппараты в городе и на селе, осталось заменить 14 штук. Затратное дело, но это требование времени.

Перевели на самообслуживание все городские и сельских магазины с площадью более 50 м кв. По методу самообслуживания работают Аниковичи, Стан, Сеньково. Товарооборот увеличился на 50%.

Возобновлена работа с рядом поставщиков по непродовольственной группе товаров, увеличили продажи стройматериалов, телевизоров, стиральных машин и иных электротоваров, велосипедов.





— Что сделано с момента вашего прихода на руководящий пост?

— Открыли кафетерий в Паршино, специализированный магазин «Рыбная лавка». Идет перепрофилирование магазина № 18, из которого делаем торговый объект «Сладкий терем». Ведем работы в кафетерии магазина «Родны кут» на академии. Сделали ремонт и обновили оборудование в кафетерии в Ректе. Почти все сельские магазины приведены в надлежащий вид.

Обновляем оборудование и материальную базу: приобрели в лизинг два современных автомагазина, новые витрины, два бонета (по 5 тыс. руб. каждый), заменили холодильное оборудование в магазинах №№ 3 и 32, в ряде сельских, заменили канализацию и сделали косметический ремонт скотоубойного пункта. За это время приобрели две палатки для выездной торговли и новую форму для продавцов, в том числе отдельно для «больших» праздников.

Много нового в работе общепита: заморозка продукции (голубцы, блины, пельмени), выпуск продукции линии «здоровое питание» — три вида хлеба без добавок, в том числе «Семеновский». Кстати, в каждом магазине есть специальный уголок, где представлены такие товары.

Ближайшие перспективы — в четвертом квартале этого года планируем открыть магазин «Про запас», отремонтировать кафе «Лакомка» и придать ему современный вид. Задумок по улучшению торгового обслуживания населения и деятельности общественного питания много. Мы всем коллективом будем зарабатывать средства для их воплощения.

Галина Кожевникова