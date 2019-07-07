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Дожди и грозы – погода в Горках на неделе
08.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Лето, ау! В ближайшую неделю прогнозируют дожди, грозы и совсем не теплую погоду. Столбик термометра не планирует подниматься выше 17 градусов.
Завтра, 9 июля, весь день обещают кратковременные дожди, переменную облачность и около +16°С.
10 июля погода существенно не изменится: +17°С, есть вероятность грозы.
В четверг, 11 июля, погода будет пасмурной и с небольшими дождями, до +17°С.
Пятница 12 июля принесет похолодание до +12°С, а ночью и вовсе до +8°С. Весь день, по прогнозу, дожди.
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Лето, ау! В ближайшую неделю прогнозируют дожди, грозы и совсем не теплую погоду. Столбик термометра не планирует подниматься выше 17 градусов. Завтра, 9 июля,...
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