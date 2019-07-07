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Дожди и грозы – погода в Горках на неделе

08.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Лето, ау! В ближайшую неделю прогнозируют дожди, грозы и совсем не теплую погоду. Столбик термометра не планирует подниматься выше 17 градусов.

 

Дожди и грозы – погода в Горках на неделе
Фото – www.instagram.com/multidos.by

 

Завтра, 9 июля, весь день обещают кратковременные дожди, переменную облачность и около +16°С.

10 июля погода существенно не изменится: +17°С, есть вероятность грозы.

В четверг, 11 июля, погода будет пасмурной и с небольшими дождями, до +17°С.

Пятница 12 июля принесет похолодание до +12°С, а ночью и вовсе до +8°С. Весь день, по прогнозу, дожди.


 
 
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  Лето, ау! В ближайшую неделю прогнозируют дожди, грозы и совсем не теплую погоду. Столбик термометра не планирует подниматься выше 17 градусов.     Завтра, 9 июля,...
 
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