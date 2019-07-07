Дожди и грозы – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Лето, ау! В ближайшую неделю прогнозируют дожди, грозы и совсем не теплую погоду. Столбик термометра не планирует подниматься выше 17 градусов.





Завтра, 9 июля, весь день обещают кратковременные дожди, переменную облачность и около +16°С.

10 июля погода существенно не изменится: +17°С, есть вероятность грозы.

В четверг, 11 июля, погода будет пасмурной и с небольшими дождями, до +17°С.

Пятница 12 июля принесет похолодание до +12°С, а ночью и вовсе до +8°С. Весь день, по прогнозу, дожди.