Доступны результаты ЦТ по всем предметам

Источник материала: Горецкий вестник

На сайте Республиканского института контроля знаний доступны результаты централизованного тестирования по всем предметам.

Абитуриенты могут получить сертификаты в пунктах проведения ЦТ с 10 июля. С 13 июля – в БГУ для резервных дней сдачи.





Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря – на заочную форму в учреждения высшего образования сельхозпрофиля. Прием документов от поступающих на платное, и для тех, кто не будет сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах – с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря – в учреждениях высшего образования сельхоз профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета – по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе – по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).