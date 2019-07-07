ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доступны результаты ЦТ по всем предметам

08.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 209

 

На сайте Республиканского института контроля знаний доступны результаты централизованного тестирования по всем предметам.

Абитуриенты могут получить сертификаты в пунктах проведения ЦТ с 10 июля.  С 13 июля – в БГУ для резервных дней сдачи.

 

Доступны результаты ЦТ по всем предметам
Фото Михаила Левцова

 

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря – на заочную форму в учреждения высшего образования сельхозпрофиля. Прием документов от поступающих на платное, и для тех, кто не будет сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах – с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря – в учреждениях высшего образования сельхоз профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета – по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе – по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).


 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На сайте Республиканского института контроля знаний доступны результаты централизованного тестирования по всем предметам. Абитуриенты могут получить...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Национальном аэропорту Минска появится терминал такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика