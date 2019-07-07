Умер 16-летний велосипедист, разбившийся в витебском скейт-парке

Парень, который разбился на скейт-площадке возле Летнего амфитеатра, ушел из жизни, сообщает «Витебский курьер».

Девятиклассник получил травму во время катания на горном велосипеде первого июля. Сообщается, что парень зацепился за рампу. Врачи боролись за жизнь ребенка в течении недели.