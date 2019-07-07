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Умер 16-летний велосипедист, разбившийся в витебском скейт-парке
08.07.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Парень, который разбился на скейт-площадке возле Летнего амфитеатра, ушел из жизни,
Девятиклассник получил травму во время катания на горном велосипеде первого июля. Сообщается, что парень зацепился за рампу. Врачи боролись за жизнь ребенка в течении недели.
Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования юноши, сообщается в телеграмм-канале СК.
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Трагедия произошла седьмого июля ночью.
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