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Умер 16-летний велосипедист, разбившийся в витебском скейт-парке

08.07.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Умер 16-летний велосипедист, разбившийся в витебском скейт-парке
Фото из открытых источников

Парень, который разбился на скейт-площадке возле Летнего амфитеатра, ушел из жизни, сообщает «Витебский курьер».

Девятиклассник получил травму во время катания на горном велосипеде первого июля. Сообщается, что парень зацепился за рампу. Врачи боролись за жизнь ребенка в течении недели.

Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования юноши, сообщается в телеграмм-канале СК. 

Умер 16-летний велосипедист, разбившийся в витебском скейт-парке
Подросток в скейт-парке в Витебске получил тяжелые травмы
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Теги: Витебск
 
 
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