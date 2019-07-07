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Пенсионерку ударили по голове и украли кошелек

08.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах женщина лишилась денежных средств и получила травмы в результате встречи с нетрезвым горожанином.

Пенсионерку ударили по голове и украли кошелек

Неработающий житель Барановичей, 1979 года рождения, будучи в состоянии подпития, отправился на прогулку. Приметив 70-летнюю женщину и убедившись, что рядом никого нет, мужчина ударил пенсионерку бутылкой по голове, выхватил у нее сумку и пустился наутек. Отбежав от места преступления, вытащил кошелек, а остальную ношу бросил.

Пока мимо проходящие люди помогали женщине придти в себя, злоумышленник вызвал такси и скрылся. Сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома и ОУР Барановичского ГОВД мужчина был задержан на одной из улиц города. Сейчас он находится в ИВС. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело (ст. 207 УК Республики Беларусь).

Официальный представитель УВД Анна Иващенко

 
 
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  В Барановичах женщина лишилась денежных средств и получила травмы в результате встречи с нетрезвым горожанином. Неработающий житель Барановичей, 1979 года...
 
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