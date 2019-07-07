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В Брест возвращается весна. Все о погоде на этой неделе
08.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой,
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Первая половина понедельника будет облачной, но без осадков. После обеда возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +18 °С.
По такому же сценарию пройдет и вторник: утром сухо, днем — дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха — +13…15 °С.
Среда тоже будет ненастной. Во второй половине дня ожидается дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.
В четверг будет переменная облачность и дождь, до +19 °С.
В пятницу, надеемся, распогодится — без осадков и до +20 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой, сообщаетpogoda.by. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Первая половина понедельника будет облачной, но без осадков. После...
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