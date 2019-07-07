В Брест возвращается весна. Все о погоде на этой неделе

Источник материала: Виртуальный Брест

Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой, сообщает pogoda.by.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первая половина понедельника будет облачной, но без осадков. После обеда возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +18 °С.

По такому же сценарию пройдет и вторник: утром сухо, днем — дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха — +13…15 °С.

Среда тоже будет ненастной. Во второй половине дня ожидается дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.

В четверг будет переменная облачность и дождь, до +19 °С.





В пятницу, надеемся, распогодится — без осадков и до +20 °С.

Хорошей недели, друзья!