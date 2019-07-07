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ГАИ: в новых ПДД появятся нововведения для электросамокатов

08.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ряде ситуаций на электросамокатах можно будет передвигаться по велодорожкам, в том числе и выделенным на проезжей части, а также по тротуарам, но не создавая угрозу пешеходам.

ГАИ: в новых ПДД появятся нововведения для электросамокатов

В проекте Правил дорожного движения, общественное обсуждение которого состоялось весной, появится ряд корректировок, касающихся движения электросамокатов, которые в последнее время стали особенно популярны у жителей Минска. Об этом в интервью Sputnik сообщил заместитель начальника УГАИ МВД, полковник милиции Андрей Чернявский. 

ГАИ: в новых ПДД появятся нововведения для электросамокатов

"Мы предусматриваем внесение изменений и выделяем так называемые "средства персональной мобильности" ― мы так будем их называть, которые в принципе не предназначены для участия в дорожном движении в широком понимании,но в силу своих характеристик пользуются гражданами при движении по дорогам. И к таковым в принципе следует относить и электросамокаты", ― сказал Чернявский.

Грядущие нововведения в ПДД, касающиеся электросамокатов, связаны с высокими динамическими показателями ряда моделей, что может представлять угрозу безопасности при движении пешеходов, отметил представитель ГАИ.

"Предлагается закрепить возможность передвижения на электросамокатах по велосипедным дорожкам, в том числе, если они обустроены в пределах проезжей части, то есть отделены от нее конструктивно", ― сказал Чернявский.

Что касается движения таких устройств по тротуарам или пешеходным дорожкам, такое движение не должно препятствовать обычным переходам, уточнил замначальника ГАИ.

"То есть мы предоставляем им право передвигаться не по проезжей части, а по велосипедным дорожкам. Если велосипедная дорожка совмещается с пешеходной, с тротуаром, то это тоже возможно, но опять же ― не препятствуя движению пешеходов", ― подчеркнул Чернявский.

 
Теги: Минск
 
 
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