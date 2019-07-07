Как брестская ЭВМ обеспечила проведение переписи населения в СССР

Источник материала: Виртуальный Брест

Переписи в СССР до шестидесятых годов проходили со значительными трудностями. Собрать исходящие материалы было проще, чем их оперативно обработать.





Уже существовали электронно-вычислительные машины, но статистика столкнулась с проблемой ввода информации в ЭВМ. Огромные массивы анкетных данных нужно было перенести на носитель информации – перфокарты, ёмкость которых фиксирована. Опросный лист размещался на нескольких перфокартах. После подготовки данных с помощью пробивки в карте отверстий в определённых позициях возникали проблемы ввода информации в ЭВМ. Это, к примеру, низкая прочность бумажного носителя, несовершенство способа подачи перфокарты под узел считывания и так далее.



Сложилась парадоксальная ситуация – перепись проведена, а ее итоги плановые органы оперативно получить не в состоянии.

В 1967 году выходит постановление Совета министров, согласно которому некоторым НИИ и предприятиям предписана разработка технических средств по более совершенному информационному обеспечению очередной переписи населения, назначенной на 1970 год.



Согласно постановлению, Минский НИИ ЭВМ определён разработчиком устройства считывания переписных листов на новых принципах, исключающих применение перфоносителей. Устройство произвело революцию в обработке материалов переписи населения и получило название "Бланк П" – устройство считывания информации с первичных документов. Впервые носитель информации, то есть переписной лист, воспринимался ЭВМ и читался оператором. Пробивки исключались, их заменили карандашные метки. В случае ошибки в определённой позиции, в отличие от пробивок, её можно легко исправить обыкновенным ластиком.



Изготовление было возложено на Брестский завод электроизмерительных приборов – БЗЭИП, с 1972 года БЭМЗ. Механизмов такого типа в мировой практике не было. Изготовление устройства находилось под личным контролем председателя Совета министров Алексея Косыгина. Для молодого коллектива завода это было и престижно, и ответственно. Изделие отличалось сложной высокоточной механикой. Сложными в изготовлении были система разделения бланков, система их транспортирования под узел считывания… Уникальны были и электронные блоки управления.



Основная тяжесть работ по производству легла на молодых специалистов, выпускников Белорусского политехнического института, Минского радиотехнического института, Ленинградского военно-механического. Действенной была и помощь разработчиков. На заводе все работы по производству изделия координировал главный инженер Михаил Екельчик. Работы завершили в срок. Структуры Центрального статистического управления СССР получили около 250 устройств, с помощью которых оперативно провели обработку материалов переписи населения 1970-го, а затем и 1980-го годов. За освоение производства этого уникального изделия завод получил признание в Министерстве промышленности СССР как предприятие, которому можно поручить ответственные государственные задания. Вместе с тем город обретал черты центра, в котором стала формироваться новая отрасль, связанная с информационными технологиями.



При переписи населения СССР в 1970-м обработали 241 720 134 опросных листа, по Бресту – 121 600, в 1980 году – 262 084 654 опросных листа, по Бресту – 171 000.

Олег ПОНАРИН, ветеран завода