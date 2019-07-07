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Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу
08.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фотолюбитель Юлия Пивоварова часто в своих рассказах упоминает о встречах с птицами, бабочками, насекомыми, описывает свои наблюдения. На этот раз Юлия поведает о том, как неоднократно встречала на своём пути лесных жителей, которые стали героями сказок у многих народов мира, а также и у писателей — это рыжие лисы.
Мы привыкли к комфорту. Уютное жильё имеет большое значение. Но у каждого свои критерии при создании и обустройстве жилища: у людей они одни, у животных—совсем другие. В моей памяти остались строки из песни 80-х: «Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован»…
Пускай не котлован, но самую настоящую нору с несколькими входами и выходами как-то раз я нашла совершенно случайно по белеющим кучам песка. Конечно, мечтала встретиться не только со взрослыми лисицами, но и понаблюдать за лисятами.
Как-то раз, встретившись с лисой на узкой тропинке, я уже приготовилась записывать её лай, ведь животное бежало мне навстречу, но увы, в последний момент лисица резко отпрыгнула в сторону, замолчала и скрылась в траве.
Именно тогда я и встретила парочку этих рыжих зверьков. Дело было ближе к полудню. Около норы было тихо, я стала осторожно идти между редкими сосенками-самосейками. Рядом с лесом из-за высокой травы и выглядывали лисята. В следующий раз пошла к норе рано утром.
Чтобы не беспокоить животных и не привлекать внимание к ним людей, я не стала больше приходить к норе и даже фотографии придержала на полгода.
И действительно, встреч с этими животными я жду с нетерпением. Жду, вопреки двоякому отношению к этим рыжим красавицам со стороны некоторых людей.
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Фотолюбитель Юлия Пивоварова часто в своих рассказах упоминает о встречах с птицами, бабочками, насекомыми, описывает свои наблюдения. На этот раз Юлия поведает...
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