Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу

Источник материала: Виртуальный Брест

Фотолюбитель Юлия Пивоварова часто в своих рассказах упоминает о встречах с птицами, бабочками, насекомыми, описывает свои наблюдения. На этот раз Юлия поведает о том, как неоднократно встречала на своём пути лесных жителей, которые стали героями сказок у многих народов мира, а также и у писателей — это рыжие лисы.





Мы привыкли к комфорту. Уютное жильё имеет большое значение. Но у каждого свои критерии при создании и обустройстве жилища: у людей они одни, у животных—совсем другие. В моей памяти остались строки из песни 80-х: «Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован»…





Пускай не котлован, но самую настоящую нору с несколькими входами и выходами как-то раз я нашла совершенно случайно по белеющим кучам песка. Конечно, мечтала встретиться не только со взрослыми лисицами, но и понаблюдать за лисятами.







И такая встреча произошла днём на опушке леса. Больших и сплошных лесов, а также болот лисица обычно избегает и предпочитает селиться в перелесках или лесных вырубках, которые граничат с полями и лугами. Даже порой эти животные могут жить и по-соседству с человеческим жильём и в местах, где часто бывают люди.







Был у меня маршрут, пролегающий через поля, где лисицы чувствовали себя свободно. Эти рыжие красавицы мышковали рядом с косулями на рассвете, что вызывало у меня поистине детский восторг. А когда удавалось услышать специфический, слегка протяжный лай лисицы, то это было настоящим праздником.





Как-то раз, встретившись с лисой на узкой тропинке, я уже приготовилась записывать её лай, ведь животное бежало мне навстречу, но увы, в последний момент лисица резко отпрыгнула в сторону, замолчала и скрылась в траве.



Молодые лисята обычно появляются в апреле или начале мая и первое время питаются только молоком матери. Но уже через 2-3 недели родители, а они оба участвуют в выкармливании, начинают их подкармливать мелкими грызунами и птицами. Некоторой самостоятельности лисята достигают примерно к трёхмесячному возрасту.

Именно тогда я и встретила парочку этих рыжих зверьков. Дело было ближе к полудню. Около норы было тихо, я стала осторожно идти между редкими сосенками-самосейками. Рядом с лесом из-за высокой травы и выглядывали лисята. В следующий раз пошла к норе рано утром.



Лисёнок, почуяв моё приближение, спрятался в свой домик. Тогда я присела и стала ждать. Остроносая мордочка высунулась из укрытия. Потом показался и весь лисёнок. Осмелев, он стал прогуливаться по песчаному холмику рядом с норой.





Чтобы не беспокоить животных и не привлекать внимание к ним людей, я не стала больше приходить к норе и даже фотографии придержала на полгода.



В этом году жарким днём на полевой дороге мне снова посчастливилось встретиться с молодым лисом. Он бежал мне навстречу, совершенно не замечая, поскольку щёлкал зубами, пытаясь поймать надоедливых бычьих слепней. Но эти крупные насекомые хоть и создавали шум, вряд ли бы смогли укусить животное, разве что там, где шерсть поменьше. А вот мне было сложнее стоять на открытом месте и не шевелиться.



Лис, а это был именно мальчик, продолжал движение в мою сторону. Я настолько увлеклась, что даже не заметила, как животное оказалось на расстоянии менее десяти метров от моих ног. Оторвав взгляд от экрана фотоаппарата, я вдруг поняла, что лис совсем рядом.







И он тоже только в этот момент сообразил, что перед носом человек. Отбежав назад, лис остановился, внимательно разглядывая меня, а потом скрылся в кукурузе. Так появилась шутка о том, что скоро лисы, словно котики, станут тереться о мои ноги.

И действительно, встреч с этими животными я жду с нетерпением. Жду, вопреки двоякому отношению к этим рыжим красавицам со стороны некоторых людей.