ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу

08.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Фотолюбитель Юлия Пивоварова часто в своих рассказах упоминает о встречах с птицами, бабочками, насекомыми, описывает свои наблюдения. На этот раз Юлия поведает о том, как неоднократно встречала на своём пути лесных жителей, которые стали героями сказок у многих народов мира, а также и у писателей — это рыжие лисы. 

Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу

Мы привыкли к комфорту. Уютное жильё имеет большое значение. Но у каждого свои критерии при создании и обустройстве жилища: у людей они одни, у животных—совсем другие. В моей памяти остались строки из песни 80-х: «Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован»…

Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу

Пускай не котлован, но самую настоящую нору с несколькими входами и выходами как-то раз я нашла совершенно случайно по белеющим кучам песка. Конечно, мечтала встретиться не только со взрослыми лисицами, но и понаблюдать за лисятами.

Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу


И такая встреча произошла днём на опушке леса. Больших и сплошных лесов, а также болот лисица обычно избегает и предпочитает селиться в перелесках или лесных вырубках, которые граничат с полями и лугами. Даже порой эти животные могут жить и по-соседству с человеческим жильём и в местах, где часто бывают люди.

Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу


Был у меня маршрут, пролегающий через поля, где лисицы чувствовали себя свободно. Эти рыжие красавицы мышковали рядом с косулями на рассвете, что вызывало у меня поистине детский восторг. А когда удавалось услышать специфический, слегка протяжный лай лисицы, то это было настоящим праздником.

Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу

Как-то раз, встретившись с лисой на узкой тропинке, я уже приготовилась записывать её лай, ведь животное бежало мне навстречу, но увы, в последний момент лисица резко отпрыгнула в сторону, замолчала и скрылась в траве.

Молодые лисята обычно появляются в апреле или начале мая и первое время питаются только молоком матери. Но уже через 2-3 недели родители, а они оба участвуют в выкармливании, начинают их подкармливать мелкими грызунами и птицами. Некоторой самостоятельности лисята достигают примерно к трёхмесячному возрасту.

Именно тогда я и встретила парочку этих рыжих зверьков. Дело было ближе к полудню. Около норы было тихо, я стала осторожно идти между редкими сосенками-самосейками. Рядом с лесом из-за высокой травы и выглядывали лисята. В следующий раз пошла к норе рано утром.

Лисёнок, почуяв моё приближение, спрятался в свой домик. Тогда я присела и стала ждать. Остроносая мордочка высунулась из укрытия. Потом показался и весь лисёнок. Осмелев, он стал прогуливаться по песчаному холмику рядом с норой.

Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу

Чтобы не беспокоить животных и не привлекать внимание к ним людей, я не стала больше приходить к норе и даже фотографии придержала на полгода.

В этом году жарким днём на полевой дороге мне снова посчастливилось встретиться с молодым лисом. Он бежал мне навстречу, совершенно не замечая, поскольку щёлкал зубами, пытаясь поймать надоедливых бычьих слепней. Но эти крупные насекомые хоть и создавали шум, вряд ли бы смогли укусить животное, разве что там, где шерсть поменьше. А вот мне было сложнее стоять на открытом месте и не шевелиться.

Лис, а это был именно мальчик, продолжал движение в мою сторону. Я настолько увлеклась, что даже не заметила, как животное оказалось на расстоянии менее десяти метров от моих ног. Оторвав взгляд от экрана фотоаппарата, я вдруг поняла, что лис совсем рядом.

Как фотолюбитель Юлия Пивоварова завела дружбу с братцем лисом в Дивинском лесу


И он тоже только в этот момент сообразил, что перед носом человек. Отбежав назад, лис остановился, внимательно разглядывая меня, а потом скрылся в кукурузе. Так появилась шутка о том, что скоро лисы, словно котики, станут тереться о мои ноги.

И действительно, встреч с этими животными я жду с нетерпением. Жду, вопреки двоякому отношению к этим рыжим красавицам со стороны некоторых людей.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Фотолюбитель Юлия Пивоварова часто в своих рассказах упоминает о встречах с птицами, бабочками, насекомыми, описывает свои наблюдения. На этот раз Юлия поведает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доступны результаты ЦТ по всем предметам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика