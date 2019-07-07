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Более 48 тыс. детей оздоровились за первую смену в лагерях Брестской области

08.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области за первую смену в оздоровительных лагерях отдохнули 48 305 школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областного управления республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

Более 48 тыс. детей оздоровились за первую смену в лагерях Брестской области

Июнь - самый популярный месяц для организованного отдыха детей. Всего в регионе в первый летний месяц открылось 858 лагерей, в том числе 710 - с дневным и 148 - с круглосуточным пребыванием, в которых оздоровились 39 тыс. и 9,2 тыс. детей соответственно.

Возможность оздоровиться представилась также детям социально незащищенных категорий. За счет средств республиканского бюджета отдохнули 641 ребенок-сирота, 580 детей-инвалидов, 745 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете.

Средняя стоимость путевки на 18 дней в круглосуточных лагерях составила Br371, на такой же срок с дневным пребыванием - Br106,6. Девятидневный отдых в профильных лагерях обошелся в Br117. Для удешевления отдыха детей значительная часть стоимости путевки традиционно дотируется государством. Так, дотация на одного ребенка в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием оборонно-спортивного профиля, а также в лагерях труда и отдыха составила Br86.

"В оставшиеся летние месяцы мы планируем оздоровить еще 14 695 детей, в основном - в загородных стационарных лагерях. В некоторых из них будут организованы четыре летние смены", - отметила Елена Яцкевич.

 
 
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  В Брестской области за первую смену в оздоровительных лагерях отдохнули 48 305 школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областного...
 
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