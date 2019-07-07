ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Граффитисты из HoodGraffTeam создали в Минске портрет Шагала

08.07.2019 10:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске художники-граффитисты нарисовали портрет художника Марка Шагала. Его выполнили на стене нового магазина «Офистон Маркет».

Кто автор портрета?

Граффити подготовила беларуская стрит-арт команда HoodGraffTeam, состоящая из двух парней: Ильи и Артема. Ребята разрисовывают портретами здания разных европейских городов. Так, в Петербурге, благодаря дуэту, на стенах домов появились портреты Виктора Цоя и Сергея Шнурова, в Хайфе – Луи Армстронга, и так далее.

В 2014 году HoodGraffTeam уже пытались нанести изображение Василия Быкова на здание в Минске, но их задержали. Парням выписали штраф, и они переехали в Санкт-Петербург. По этой причине портрет Марка Шагала – их номинально первая работа в беларуской столице.

Граффити находится на одной из стен магазина для творчества «Офистон Маркет», который находится в торговом центре GreenCity. Посмотрите, как это выглядит:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске художники-граффитисты нарисовали портрет художника Марка Шагала. Его выполнили на стене нового магазина «Офистон Маркет». Кто автор портрета? Граффити...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лизок и её глазок». Пользователи соцсетей восхитились новым снимком дочери Аллы Пугачёвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика