Граффитисты из HoodGraffTeam создали в Минске портрет Шагала

Источник материала: KYKY

В Минске художники-граффитисты нарисовали портрет художника Марка Шагала. Его выполнили на стене нового магазина «Офистон Маркет».

Кто автор портрета?

Граффити подготовила беларуская стрит-арт команда HoodGraffTeam, состоящая из двух парней: Ильи и Артема. Ребята разрисовывают портретами здания разных европейских городов. Так, в Петербурге, благодаря дуэту, на стенах домов появились портреты Виктора Цоя и Сергея Шнурова, в Хайфе – Луи Армстронга, и так далее.

В 2014 году HoodGraffTeam уже пытались нанести изображение Василия Быкова на здание в Минске, но их задержали. Парням выписали штраф, и они переехали в Санкт-Петербург. По этой причине портрет Марка Шагала – их номинально первая работа в беларуской столице.

Граффити находится на одной из стен магазина для творчества «Офистон Маркет», который находится в торговом центре GreenCity. Посмотрите, как это выглядит: