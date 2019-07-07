«Уменьшить до североамериканской невозможно». Минское «Динамо» будет играть на площадке финского размера

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о новом размере площадки на домашней арене клуба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«К сожалению, конструктивные особенности „Минск-Арены“ не позволяют уменьшить размер площадки до североамериканских, но мы сможем переформатировать ее на финские стандарты», — сказал Басков.

Напомним, что ранее «Динамо» играло на европейской площадке (60×30 метров). В этом году многие клубы начали переходить на североамериканские размеры (60×26). Финская площадка является промежуточным вариантом (60×28). Это позволит показывать командам более динамичный и силовой хоккей.