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«Уменьшить до североамериканской невозможно». Минское «Динамо» будет играть на площадке финского размера

08.07.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о новом размере площадки на домашней арене клуба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«К сожалению, конструктивные особенности „Минск-Арены“ не позволяют уменьшить размер площадки до североамериканских, но мы сможем переформатировать ее на финские стандарты», — сказал Басков.

Напомним, что ранее «Динамо» играло на европейской площадке (60×30 метров). В этом году многие клубы начали переходить на североамериканские размеры (60×26). Финская площадка является промежуточным вариантом (60×28). Это позволит показывать командам более динамичный и силовой хоккей.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о новом размере площадки на домашней арене клуба.
 
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