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Слуцкого военного комиссара судят за взятки
Источник материала: Партизан
Любопытно, что незадолго до задержания полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов.
Суд Слуцкого района 8 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области.
Обвиняемый был задержан в начале января 2019 года, к ему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ему предъявлено обвинение по ряду коррупционных статей, в том числе в мошенничестве и даче взяток. По данному делу проходит еще один обвиняемый, которого судят за покушение на дачу взяток.
48-летний обвиняемый занимал должность военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов с 2013 года. В прошлом году полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов.
Другие подробности не сообщаются.
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Любопытно, что незадолго до задержания полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов.
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