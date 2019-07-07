Слуцкого военного комиссара судят за взятки









Суд Слуцкого района 8 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области.





Обвиняемый был задержан в начале января 2019 года, к ему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Ему предъявлено обвинение по ряду коррупционных статей, в том числе в мошенничестве и даче взяток. По данному делу проходит еще один обвиняемый, которого судят за покушение на дачу взяток.





48-летний обвиняемый занимал должность военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов с 2013 года. В прошлом году полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов.





Другие подробности не сообщаются.







